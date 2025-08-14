Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel: "Efeler yedi düvele başkaldırır, yalnızca zeybekte diz çöker"

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP'den istifa ederek AKP’ye katılmasının ardından sosyal medya hesabından, "Efeler yedi düvele başkaldırır, yalnızca zeybekte diz çöker" paylaşımında bulundu.

Selçuk Belediye Başkanı Sengel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Topuklu Efe" lakaplı Çerçioğlu’na göndermede bulunduğu değerlendirilen ifadeler kullandı.

Paylaşımında, “Efeler yedi düvele başkaldırır, yalnızca zeybekte diz çöker. Ve bizde efeler hiç tükenmez…” ifadelerine yer veren Sengel, mesajıyla birlikte bir programda zeybek oynadığı anların yer aldığı videoyu da paylaştı.