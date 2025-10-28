Selçuk İnan: Güçlü ve belli bir oyun planı olan rakibe karşı oynayacağız

Ardacan UZUN/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) – KOCAELİSPOR, deplasmanda karşılaşacağı RAMS Başakşehir FK maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, “Son maçlarını kazandılar. Kısmen özgüvenleri açısından önemli bir maçtı. Güçlü ve belli bir oyun planı olan rakibe karşı oynayacağız. Son dönemde yakalamış olduğumuz performansla maçı kazanabilecek durumdayız” dedi.

Kocaelispor, Süper Lig’in 11’inci haftasında 31 Ekim Cuma günü saat 20.00’de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda RAMS Başakşehir FK ile karşılaşacak. Körfez temsilcisi, bu maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve futbolculardan Joseph Nonge, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

SELÇUK İNAN: İYİ OYUNUN KARŞILIĞINI PUAN YA DA MAÇ KAZANIMI OLARAK GERİ ALDIK

Takımın performansından memnun olduğunu belirten Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, “İyi oynuyorduk, sonuç alamıyorduk. Son dönemlerde iyi oyunun karşılığını puan ya da maç kazanımı olarak geri aldık. Oyuncularımı bu yüzden zaten hep kutladım. Gerçekten çok çalışıyorlar, çok istiyorlar. Bir şeyleri başarmak istiyorlar, mücadele ediyorlar. Şu anlık karşılığını aldılar ama geçmişte kaldı. Futbol biraz da vefasız bir oyun. Her şey çabuk unutuluyor. Hep hazır ve iyi olmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu çalışma hiç bitmeyecek, gelişim devam edecek. Çok zor bir deplasman olacak. Başakşehir önemli bir kulüp, önemli oyuncuları var. Son maçlarını kazandılar. Kısmen özgüvenleri açısından önemli bir maçtı. Güçlü ve belli bir oyun planı olan rakibe karşı oynayacağız. Son dönemde yakalamış olduğumuz performansla maçı kazanabilecek durumdayız. Bu yönde çıkacağız, mücadelemizi göstereceğiz. İnşallah kazanan taraf biz oluruz” dedi.

‘PETKOVİC VE HAİDARA BELKİ DE BU MAÇTA ARAMIZDA OLMAYACAK’

Oyuncularının sakatlık durumlarını değerlendiren İnan, “Haidara’nın sakatlığı geçiyor ama tamamen yüzde yüz geçti diyemeyiz. Henüz takımla çalışmalara başlamadı. Büyük ihtimalle yarından sonra takımla çalışmalara başlayacak. Bunun fiziksel tarafı da var. İkinci sakatlığı bu. Bir önceki sakatlığında ‘iyileştim, kendimi iyi hissediyorum’ dedi, bizimle olmak istedi ama yeniden bir sakatlık yaşadı. O yüzden bu sefer biraz daha dikkatli olacağız. Petkovic için doktorla konuştum, kendisiyle de konuştum. Önümüzdeki hafta pazartesi ya da salı günü takımla çalışmalara başlayabilir ama Başakşehir maçında aramızda olmayacak. Darko bugün, yarın deneyecek. Eğer iyi hissederse muhtemelen Rivas’la beraber Başakşehir maçı kadrosunda olabilir ama daha net değil, yarın netleşir. Sakatlarımız, cezalarımız oluyor ama geniş bir kadromuz oldu artık. Bütün oyuncularımızı kullanabiliyoruz. Sağ olsunlar, çalışıyorlar. Eksiklerimiz, sakatlarımız sezon boyunca olacak. Şu an için Petkovic ve Haidara belki de bu maçta aramızda olmayacak. Diğerleri perşembe günü netleşir” diye konuştu.

‘BENİ NEREDE OYNATMAK İSTERSE ONU YAPACAĞIM’

Joseph Nonge ise açıklamasında, “Taraftarımız, takımımız ve hocamız adına çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü arka arkaya üç maç kazandık. Kulübümüz adına önemli bir olaydı. Antrenmanlarımızı sıkı bir şekilde devam ettiriyoruz. Her maç için sıkı bir şekilde çalışarak antrenmanlarımızı yapıyoruz. Ben hocamıza yüzde yüz güveniyorum. Beni nerede oynatmak isterse onu yapacağım. İlk 11’de başlamak isterim ama bu da hocamızın takdiri, kararı. Eğer hoca beni ilk 11’de oynatırsa ilk 11’de oynarım, kulübeden oyuna girmemi isterse de takıma yardım etmek için elimden geleni yaparım. İyi oynayıp kazanamadığımız maçlar da oldu. Son üç maçta kazanmak için daha çok istekliydik” dedi.

‘BAŞAKŞEHİR’İ ASLINDA TANIMIYORUM’

Başakşehir müsabakasını kazanmak istediklerini belirten Nonge, “Başakşehir’i aslında tanımıyorum. Sizin de söylediğiniz gibi, onların taraftarı olmamasından dolayı bizim için evde oynayacağımız gibi bir maç olacaksa avantajımıza olur. Ben evde oynamayı çok seviyorum. Taraftarımız bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı. (DHA)

FOTOĞRAFLI