Selçuk İnan, Kocaelispor’a imzayı attı

Trendyol Süper Lig’in yeni takımlarından Kocaelispor, Teknik Direktör Selçuk İnan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kendisi için düzenlenen imza töreninde konuşan Selçuk İnan, Körfez ekibini büyük ve tutkulu bir camia olduğu için tercih ettiğini söyleyerek, "Kariyerimde başarı yakalamak istiyorum. Benim için meydan okuma" dedi.

Süper Lig’de 16 yıl aradan sonra yeniden mücadele edecek olan Kocaelispor’da Teknik Direktör Selçuk İnan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Selçuk İnan, başarılı olmak istediğini, camianın büyüklüğü ve tutkusu nedeniyle Kocaelispor’u tercih ettiğini söyledi. Törende Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul da yer aldı.



Kocaelispor’u yarınlara taşıyacağına inanıyoruz"

Kocaelispor’umuzun geçmişten bugüne süreçlerini daha ileriye taşımak, yeni süreçlerde daha güçlü adımlar atmak adına, yeni sezon öncesi yapılanmalarımızı son noktaya getirdik" diyerek sözlerine başlayan Başkan Durul, şöyle devam etti:

16 yıl hasret kaldığımız Süper Lig’e kavuştuk. Artık o sayfa tarihin derinliklerinde kaldı. Uzun yıllar miras olarak hep bunu hatırlayacağız. Geçmişten bugüne bize kalan mirasımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık, bundan sonra da çalışacağız. Yeni süreçte de Süper Lig’de kulübümüzün teknik patronun belirlemek adına yaptığımız uzun çalışma neticesinde Kocaelispor’u daha güçlü yarınlara taşıyacağına inandığımız çok kıymetli hocamızla anlaştık. Sporculuk kariyerinde güzel izler bırakmış, oynadığı takımlarda, milli takımlarda karakteri, kişiliği ve başarılarıyla güzel izler bırakmış hocamız. Kocaelispor’umuza gerçekten uyum sağlayabileceğine inandığımız bir karakterle inşallah yeni sezonda Kocaelispor’umuzun başarısı için, hep birlikte etrafında enerji ve sinerji oluşturarak, yönetim, taraftar, paydaşlarımız ve şehir olarak hocamıza bütün desteği vereceğiz. Kulübümüzü, camiamızı hep birlikte ileriye taşıyacağız. Hocamıza inanıyoruz, güveniyoruz."



Kocaelispor’umuzu daha ileriye taşımak için el ele verdik"

Recep Durul, Selçuk İnan’ın başarı odaklı olduğundan bahsederek, "Kocaelispor’umuzun vizyonu sadece Süper Lig’de kalıcılığı değil. Bunun yanında daha önce elde etmiş olduğu başarıların üzerine de başarı ekleyerek devam etmesi. Camiamıza, hem ismine, hem de tarihine yakışan budur. Hocamız da başarı odaklı bir insan. Sadece kalıcılık değil, her zaman hedefte ne varsa o basamakları bir bir çıkma planlarımız var. Çok uzak değil. Samsunspor’u gördük, Anadolu’nun güzide kulüplerinden ve 3. oldu, Avrupa kupalarına katılmayı hak etti. Ütopik bir hedef değil. Kocaelispor’umuzun iyi çalışmayla, disiplinli çalışmayla yakalayabileceği, başarabileceği şeyler. Kocaelispor’umuzu daha güçlü ve daha ileriye taşımak için el ele verdik, kenetlendik. Yeni süreç hocamız ve ekibiyle birlikte camiamıza, şehrimize hayırlar getirir, nice başarıları elde ederiz" ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının sözleşmeyle ilgili soruları üzerine kulüp başkanı Recep Durul, "Selçuk hocamız sözleşme konusunda ‘Önce beni ve neler yapacağımı bir görün. Sözleşmenin bir önemi yok. Kocaelispor’un başarısı için hizmet etmeye hazırım’ dedi. Onun isteği doğrultusunda 1+1 yıllık sözleşme yaptık. Daha sonra önümüz açık. Başarılı olacağımıza inanıyorum" açıklamasında bulundu.



Selçuk İnan: "Tutkulu ve büyük camia olduğu için tercih ettim"

Selçuk İnan da öncelikle hem Kocaelispor’u hem de şehri Süper Lig’den dolayı tebrik etti. İnan, "Kimin emeği geçtiyse hepsine teşekkür ediyorum. Burası çok büyük bir camia. Hedefleri olan bir camia, tutkulu bir camia. Hepsini biliyorum. Burayı tercih etmemdeki, istememdeki en önemli neden buydu. Hayatım hep böyle mücadele ederek geçti. Altıncı yılıma giriyorum antrenörlüğümde; 2 yıl Galatasaray, Kasımpaşa ve Gaziantep FK ve şimdi Kocaelispor. Kendi kariyerimde başarı yakalamak istiyorum. Bunu da ancak böyle güçlü bir taraftarla ve güçlü bir bu camiayla yakalayabilirim. Bunu biliyorum. Bu benim için bir meydan okuma. Sizin gibi ben de yukarıyı istiyorum. Benim de hedeflerim, hayallerim var. Şu anda en istediğim şey; bunu beraber başarabilmek. Çok heyecanlıyım, çok gururluyum. Başkanıma ve yöneticilerime bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Layık olmaya çalışacağım. Ne olursa olsun bundan emin olabilirsiniz. Hayatım boyunca mücadele ettim. Biz hep bu kadarız. Beraber olacağız, takımı beraber yukarı çekmeye çalışacağız. Ama ne olursa olsun sahada her şeyini veren, mücadele eden takım göreceksiniz, onun sözünü verebilirim. Her şey bizim için inşallah iyi olur, hayırlı olur. Hep birlikte bunun altından kalkacağımızı düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.



Yenilmez takım oluşturmaya çalışacağız"

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Selçuk İnan, içerde ve dışarda her maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını anlattı. Başarılı teknik adam, "Önde oynamaya çalışan bir takım yapacağız. Hele ki böyle bir şehir, böyle bir taraftar önünde yenilmez bir takım oluşturmaya çalışacağız. Gaziantep’te bunu kısmen başardık, oyuncular ve taraftar buna inandı. Burada daha fazlasını yapmaya çalışacağız. Mevcut takımla ilgili fazlasıyla bilgim var. Yakından takip ettiğim takımdı, çoğu oyuncusunu tanıyorum zaten. Geçen sene ligde oynayan oyuncular vardı, birlikte çalıştığım eski oyuncularım vardı. Başkanımız ve yöneticilerimizle istişare yapıp oyuncularla ilgili en nihai kararı vereceğiz. Şimdi tek odaklandığımız yer; oyunu nasıl oynayacağız ve hangi oyuncuları transfer edeceğiz. Onun üzerine çok çalışıyoruz. En yakın zamanda da inşallah bunu başarırız" diye konuştu.



Öncelikli hedefim Kocaelispor’u yukarıya taşımak"

Teknik direktörlük hedefi ve hayalleriyle ilgili gelen bir soruyu İnan, "Kendi hayallerimin ve hedeflerimin sonu yok. Bunu bütün samimiyetimle söyleyebilirim. Hep anı yaşıyorum. İkinci maçı bile düşünmüyorum. Sadece bir tane maç ve o maç benim hayatımın en önemli anı, hedefi diye bakıyorum. Böyle baktım, çok kupalar kazandım, çok finallere çıktım. Neyi hedeflediysem yakaladım. Hep bu bakış açısıyla hayata baktım, yine öyle bakacağım. Şu anda sadece bir tane maç kazanmak istiyorum, ilk maçı. Ama sonrasındaki bir yıllık hedefte Kocaelispor’u en yukarıya taşımak istiyorum. Öncelikli hedefim bu. En uç nokta ise benim içimde ve sonu yok" şeklinde yanıtladı.



Arandığımda ‘İşte o an geldi’ diye düşündüm"

Selçuk İnan, teklifi ilk aldığında çok heyecanlandığını dile getirerek, "Sadece beklediğim telefon buydu diyebilirim. Gaziantepspor’dan yeni ayrılmıştım. Beni tekrar yukarı çekecek, hedeflerimi yakalamamı sağlayacak bir şey lazımdı. Başkanımız aradığında ‘O an geldi’ diye düşündüm. Bunu gizleyemeyeceğim. O yüzden çok heyecanlıyım. Nasıl söylenir bilmiyorum ama bunu hep beraber yaşayıp göreceğiz" diye konuştu.



Sözleşmenin önemi yok"

Sözleşmenin süresiyle alakalı ise genç teknik adam, "Sözleşmenin öneminin olmadığını düşünüyorum. Aslında farklı olabilirdi ama ben de öyle istedim. Hep istenen adam olmak hayatta en önemli şey. Başkanımız ve camia bizi istedi, teveccüh gösterdi. Buna layık olmak istiyorum, başarılı olmak istiyorum. O yüzden ben de bunu istedim. Bu takımı hedefe, yukarıya çıkaralım. Siz bizden memnunsanız; her zaman ne olursa olsun kalplerimiz bir, her şeye razıyız" değerlendirmesinde bulundu.



Stadı görünce ‘Antrenmansız bile oynayabilirim’ dedim"

Stadyumun atmosferinin çok etkileyici olduğuna değinen Selçuk İnan, "Son dönemde performanslar değişebiliyor. Bazen bir hoca diğerinin üzerine çıkabiliyor. O an ondan feyz alınabiliyor. Değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden örnek aldığım kişi sorusunda isim vermek istemedim. Buraya gelir gelmez önce başkanımızla buluştuk. Futbolu neredeyse 6 yıl önce bıraktım. Bu stadı gördüğümde hiç antrenmansız bile oynayabilirim. Çok güzel stat. İnanılmaz atmosferi olan bir stat. Aidiyet duygusu çok yüksek, taraftar önünde oynamak çok önemli. Çok önemli gücümüz olacak. Özellikle içerdeki maçlara da onlara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olacak. Çünkü itici güç. Oyuncunun taraftarı yanında hissetmesinden önemli bir şey yok. Bunu defalarca yaşamış biri olarak bunu söyleyebilirim. O yüzden heyecanlıyım" dedi.



Takıma katkı sunacak genç oyuncuyu hiç düşünmeden sahaya koyarım"

40 yaşındaki teknik adam, takıma katkı sağlayacak genç oyuncuları direkt sahaya sürebileceğini aktararak, "Neredeyse bütün hocalarım beni aradılar sağ olsunlar. Buranın güçlü bir camia olduğunu ve bana yakıştığını söylediler. 25 yıllık futbol hayatımda çalıştığım bütün hocalarla hala görüşüyorum; Mustafa Denizli, Ersun Yanal gibi çok fazla isim var. Hepsiyle istişare ediyoruz. Genç oyuncu konusunda ise iyi ve potansiyeli varsa hiç düşünmeden sahaya koyarım. Önemli olan onun sahada bize verecekleri, potansiyeli. Geliştirmek için önemli çaba sarf ediyoruz ekibimizle beraber. U19 takımında önemli oyuncular olduğunu da duydum. Oyunumuza katkı sunacak bir genç yakalarsak hiç düşünmeden sahaya koyarım" ifadelerini kullandı.