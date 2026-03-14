Selçuk İnan, son dakikalarda gelen penaltı kararı sonrası Kocaelispor yedek kulübesini sahadan çekti
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, 90+1'de Konyaspor lehine verilen penaltı sonrası yedek kulübesini soyunma odasına gönderdi. Maçı Konyaspor 2-1 kazandı.
Süper Lig'in 26'ncı haftasında Kocaelispor evinde Konyaspor'u konuk etti.
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, 90+1'de Konyaspor lehine verilen penaltı sonrası kulübedeki tüm oyuncuları soyunma odasına gönderdi.
KONYA GERİDEN GELDİ
Deplasman ekibi 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Kocaelispor'un golünü 59. Serdar Dursun kaydetti.
Konyaspor'da Blaz Kramer, 86. dakikada skoru 1-1'e getiren golü attı. Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde ise Konyaspor penaltı kazandı. Penaltıda topun başına Jackson Muleka topu ağlara gönderdi.
📌 Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, son dakikalarda TÜMOSAN Konyaspor lehine verilen penaltı kararının ardından yedek kulübesini soyunma odasına gönderdi.#beINSPORTS #KOCvKNY pic.twitter.com/hGezZ8wYDt— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 14, 2026