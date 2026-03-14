Selçuk İnan, son dakikalarda gelen penaltı kararı sonrası Kocaelispor yedek kulübesini sahadan çekti

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, 90+1'de Konyaspor lehine verilen penaltı sonrası yedek kulübesini soyunma odasına gönderdi. Maçı Konyaspor 2-1 kazandı.

Spor
  14.03.2026 15:27
  Giriş: 14.03.2026 15:27
  Güncelleme: 14.03.2026 16:07
Kaynak: Spor Servisi
AA

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Kocaelispor evinde Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmadan Konya 2-1 galip ayrılırken maçın son anları büyük gerilime sahne oldu.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, 90+1'de Konyaspor lehine verilen penaltı sonrası kulübedeki tüm oyuncuları soyunma odasına gönderdi.

KONYA GERİDEN GELDİ

Deplasman ekibi 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Kocaelispor'un golünü 59. Serdar Dursun kaydetti.

Konyaspor'da Blaz Kramer, 86. dakikada skoru 1-1'e getiren golü attı. Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde ise Konyaspor penaltı kazandı. Penaltıda topun başına Jackson Muleka topu ağlara gönderdi.

