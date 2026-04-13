Selçuk İnan’dan Galatasaray taraftarına sitem: “Beni üzüyorsunuz ama yolumdan dönmem”

Süper Lig’de Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Kocaelispor’da teknik direktör Selçuk İnan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bir dönem Galatasaray’da kaptanlık ve yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunan İnan, sarı-kırmızılı taraftarların kendisine yönelik tutumunun sorulması üzerine duygusal bir değerlendirme yaptı.

"BURADA 15 KUPA KAZANDIM"

“Buraya her geldiğimde farklı duygular besliyorum. Burası benim için çok önemli ve kıymetli” diyen İnan, Galatasaray kariyerine vurgu yaparak, “Bu sahada en çok maça çıkan, en çok kupa kazanan, en çok kaptan olan, en çok gol atan orta saha oyuncu ve en çok asist yapan oyuncuyum. Burada 15 kupa kazandım. Bunlar kolay başarılar değil” ifadelerini kullandı.

Taraftarların geçmişte de kendisini eleştirdiğini belirten genç teknik adam, “Düzgün ve mütevazı oldum ama birçoğunuz beğenmediniz. Sessiz kaldığımda eleştirdiniz. O zaman da aynı Selçuk İnan’dım, şimdi de öyleyim” dedi.

"HAKSIZLIĞA GELMEM"

Kendi karakterinden taviz vermeyeceğinin altını çizen İnan, “Ne olursa olsun haksızlığa gelmem, kimsenin hakkını yemem. Belki beni üzüyorsunuz ama doğru bildiğim yolda ilerliyorum” diye konuştu.

Galatasaray taraftarına karşı kırgınlık taşımadığını da dile getiren İnan, “Galatasaray taraftarı bana nasıl davranırsa davransın başımın üstündeler. Onları yargılayamam. Hayatım boyunca içimden geldiği gibi davrandım, bundan sonra da böyle olacak” ifadelerini kullandı.

Kocaelispor’daki görevine de değinen 39 yaşındaki teknik adam, “Şimdi Kocaelispor’dayım. Onlar için çalışıyorum, emek veriyorum. Hiçbir kötü şeyin arkasından gitmedim, gitmeyeceğim” diyerek sözlerini tamamladı.