Selçuk Kaymakamlığı'na Meryem Ana talimatı: "Tahliye edin"

Efes Selçuk Belediyesi işletmesinde olan Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredilmesine karşı belediye ve ilçedeki vatandaşlar tarafından başlatılan nöbetin 3. gününde yeni bir gelişme yaşandı.

Otoparkın gelirlerinin devredilmemesi için belediyeye tanınan süre, 24 Kasım tarihinde sona ererken 25 Kasım tarihinde devir işlemleri için bakanlık görevlilerinin alana gelmesi bekleniyordu ancak yetkililer gelmemişti. Belediye, alana girişleri engellemek için Meryem Ana Evi’nin girişine çöp kamyonları ve iş makinelerini sıralamışlardı.

KAYMAKAMLIKTAN YAZI GELDİ

Öte yandan; alanda direniş devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kaymakamlığın jandarmaya, alanı ‘zorla’ tahliye etmesi talimatı verdiğini duyurdu.

“KAYMAKAMLIK BİZİ BURADAN ÇIKARTMA HAKKINA DA HAİZ OLDU”

Sengel, son dakika kendisine gelen yazıyı alandaki yurttaşlarla paylaştığı açıklamasında şunları söyledi:

“İlk günden beri aslına bakarsanız, Aralık 2023’ten beri gerçekleşen, Meryem Ana otoparkı ve girişine ilişkin olarak Efes Selçuk Belediyesi'nin bu gelirden mahrum edilmesine ilişkin bütün şeffaflığıyla zaten birebir bütün süreçleri anlattım. 24 Kasım Pazar günü mesai bitimine kadar yeri teslim etmemizi istediler, bakanlık tarafından gelen tebligat bu yöndeydi demiştik. Cumartesi günü itibarıyla buraya gelen iki tane memur vardı ve o memurlar da aynı şekilde ‘Pazartesi itibarıyla artık burada olacağız’ demişlerdi. Bunun üzerine de yine o gelen memur arkadaşlar, 23 Kasım 2024 Cumartesi günü bir tutanak tutmuşlar. ‘23 Kasım 2024 Cumartesi günü Ödemiş Şefliğimizden saat 14.00’te Meryem Ana Tabiat Parkı’na rutin kontrol ve denetim olarak gidildi. Girişte belediye görevlilerinin, belediye başkanının kesin talimatı olana dek Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin alana sokulmaması olduğunu tarafımıza bildirildi. Bu nedenle de alana girilemeyeceğinden geri dönüldü’ diye bir tutanak tutmuşlar. Yine aynı şekilde 24 Kasım tarihinde de çadırımızdan ve burada toplanmamızdan bahsederek ‘rızayen teslim edilmemiştir’ diye diğer tutanağı tutmuşlar. Ve daha sonra bakanlık 25 Kasım direnişimizin 2. gününde bakanlık bizim burada nöbetimize bakmadan, kaymakamlık makamına yazı tebliğ etmiş. Bu yazı tebliğine göre de ‘24 Kasım'da yer kendi rızalarıyla boşaltılmamıştır. O nedenle de 2886 sayılı kanunun 75. maddesi gereğince gereği şekilde siz çıkarın’ demiş kaymakamlığa. Kaymakamlık da bugün itibarıyla bize şimdi Efe Selçuk Belediyesi’ne yazısını tebliğ etmiş. Ettiği tebligatla birlikte ‘Sen rızayen çıkmadın. Bundan sonra çıkarma görevi bende’ demiş kaymakam bey. Bu şekilde bir yazı daha geldi. Biz bu yazıya karşı da davamızı açacağız. Ancak şu an itibarıyla Kaymakamlığın bu yazıyı tebliğiyle beraber Kaymakamlık makamı muhtemelen kendi emniyet güçleri, jandarmamız tarafından bizi buradan çıkartma hakkına da haiz oldu.

"BİZ HERKES ADINA ÇIKMIYORUZ"

Biz buradayız ya çıkmıyoruz. İlçe ilçe olarak kalsın diye çıkmıyoruz. Efes Selçuk'un belediyesi olsun diye, Efes Selçuk ilçe olarak idame edilsin diye, Efes Selçuk'un ilçe kaymakamlığı kalsın, ilçe jandarma komutanlığı kalsın, ilçe emniyet müdürlüğü kalsın diye bir sebeple çıkmıyoruz. Yani biz aslında herkes adına çıkmıyoruz. Efes Selçuk'taki her yurttaş, buraya tayini çıkan her memur, Efes Selçuk'ta görev almaya devam etmek isteyen bütün herkes için de biz buradayız. Tek kişi kalana kadar ben buradayım. Bütün sakinliğimizle, bütün kararlılığımızla gerçekten ilçede nefes alan, ikamet eden bütün herkes adına, bizim için çok kıymetli olan her zaman da birlikte yol yürümekten de şeref duyduğumuz, güvenliğimizi sağlayan jandarmamız için buradayız. Emniyet memurlarımız için buradayız. Kaymakamımız için buradayız. Ben Filiz, biz Efes Selçuk Belediyesi. Herkesin belediyesi. Herkesi buraya davet ediyoruz. Biz herkes için buradayız. Olan bütün her şeyi de birebir de anlatmaya da devam edeceğiz. Şeffaf yönetim gerçekten böyle olur. Ama şeffaf yurttaşlık her şeyden daha kıymetlidir.”