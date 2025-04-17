Selçuk Kozağaçlı'nın yeniden cezaevine gönderilmesine Başarır'dan tepki: "Hukuk yerine keyfiyetin hüküm sürdüğü bir ülkede hiç kimsenin güvenliği yok"

CHP Grup Başkkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesbından Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın tahliye edilmesinin ardından yeniden gözaltına alınıp tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Başarır açıklamasında şunları kaydetti:

"Böyle bir hukuk düzeni yok! Böyle bir kara düzen yok! Belirlenebilirlik yok, öngörülebilirlik yok… Hukuk yerine keyfiyetin hüküm sürdüğü bir ülkede hiç kimsenin güvenliği yok! Yazıklar olsun!"