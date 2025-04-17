Selçuk Kozağaçlı yeniden gözaltına alındı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı, cezaevinden tahliye olmasının üzerinden 24 saat geçmeden yeniden gözaltına alındı.

8 yıl boyunca cezaevinde olan Kozağaçlı dün (16 Nisan Çarşamba) infazını tamamladığı için gerekçesiyle serbest kalmıştı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, savcılık bu tahliyeye itiraz etti, hakimlik de kabul ederek Kozağaçlı hakkında yakalama kararı verildi.

Kozağaçlı'nın avukatı, itirazın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldığını söyledi.

ÇHD'DEN ÇAĞRI: MESLEKTAŞLARIMIZI ÇAĞLAYAN'A BEKLİYORUZ

Kozağaçlı'nın gözaltına alınmasının ardından ÇHD'den çağrı yapıldı.

Çağrıda tüm avukatlar Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çağrıldı.

ÇHD'nin X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi.

"Av. Selçuk Kozağaçlı tahliyesine itiraz denen yeni bir hukuk katliamı gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış ve İstanbul Adliyesine getirilmektedir. Tüm meslektaşlarımızı İstanbul Çağlayan Adliyesine çağırıyoruz! Faşizme karşı omuz omuza!"