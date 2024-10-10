Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Selçuk Mızraklı'dan Yargıtay kararına tepki

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınarak yerine kayyum atanan Selçuk Mızraklı, Yargıtay kararına tepki göstererek, "Ben sizin yalanlarınızla, iftiralarınızla baş edemedim, bu bana dert oldu. Ben de sizin önünüzde boyun bükmedim, diz çökmedim, bu da size dert olsun" dedi.

Güncel
  • 10.10.2024 15:45
  • Giriş: 10.10.2024 15:45
  • Güncelleme: 10.10.2024 15:56
Kaynak: Haber Merkezi
Selçuk Mızraklı'dan Yargıtay kararına tepki

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınarak yerine kayyum atanan Selçuk Mızraklı'ya verilen 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasını onadı.

Yerine kayyum atanan Selçuk Mızraklı, hapis cezasının Yargıtay'da onanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Mızraklı, şu ifadeleri kullandı:

"Onur ve insanlık yürüyüşümüzde nice canlarımızı yitirdik, rejimin mahkemelerinde onbinlerce hukuksuzluk, adaletsizlik belgesi kararlarına tanık olduk. İşte, yeni bir karar daha çıkmış.

Dedem Seyit Rıza’nın da dediği gibi:

'Ben sizin yalanlarınızla, iftiralarınızla baş edemedim, bu bana dert oldu. Ben de sizin önünüzde boyun bükmedim, diz çökmedim, bu da size dert olsun.'"

Yargıtay, Selçuk Mızraklıya verilen hapis cezasını onadı
BirGün'e Abone Ol