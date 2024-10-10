Selçuk Mızraklı'dan Yargıtay kararına tepki
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınarak yerine kayyum atanan Selçuk Mızraklı, Yargıtay kararına tepki göstererek, "Ben sizin yalanlarınızla, iftiralarınızla baş edemedim, bu bana dert oldu. Ben de sizin önünüzde boyun bükmedim, diz çökmedim, bu da size dert olsun" dedi.
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınarak yerine kayyum atanan Selçuk Mızraklı'ya verilen 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasını onadı.
Yerine kayyum atanan Selçuk Mızraklı, hapis cezasının Yargıtay'da onanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Mızraklı, şu ifadeleri kullandı:
"Onur ve insanlık yürüyüşümüzde nice canlarımızı yitirdik, rejimin mahkemelerinde onbinlerce hukuksuzluk, adaletsizlik belgesi kararlarına tanık olduk. İşte, yeni bir karar daha çıkmış.
Dedem Seyit Rıza’nın da dediği gibi:
'Ben sizin yalanlarınızla, iftiralarınızla baş edemedim, bu bana dert oldu. Ben de sizin önünüzde boyun bükmedim, diz çökmedim, bu da size dert olsun.'"
Onur ve insanlık yürüyüşümüzde nice canlarımızı yitirdik, rejimin mahkemelerinde onbinlerce hukuksuzluk, adaletsizlik belgesi kararlarına tanık olduk. İşte, yeni bir karar daha çıkmış.— Dr. Adnan Selçuk Mızraklı (@SelcukMizrakli) October 10, 2024
Dedem Seyit Rıza’nın da dediği gibi:
"Ben sizin yalanlarınızla, iftiralarınızla baş… https://t.co/wupeOPfk2H pic.twitter.com/BLK721o0cs