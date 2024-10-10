Selçuk Mızraklı'dan Yargıtay kararına tepki

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınarak yerine kayyum atanan Selçuk Mızraklı'ya verilen 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasını onadı.

Yerine kayyum atanan Selçuk Mızraklı, hapis cezasının Yargıtay'da onanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Mızraklı, şu ifadeleri kullandı:

"Onur ve insanlık yürüyüşümüzde nice canlarımızı yitirdik, rejimin mahkemelerinde onbinlerce hukuksuzluk, adaletsizlik belgesi kararlarına tanık olduk. İşte, yeni bir karar daha çıkmış.

Dedem Seyit Rıza’nın da dediği gibi:

'Ben sizin yalanlarınızla, iftiralarınızla baş edemedim, bu bana dert oldu. Ben de sizin önünüzde boyun bükmedim, diz çökmedim, bu da size dert olsun.'"