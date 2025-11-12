Selçuk Mızraklı'nın tahliyesini cezaevi yönetimi engelledi

DEM Parti, önceki dönem Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı hakkında tahliye olma talebinin Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu tarafından reddedildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre Cezaevi yönetimi ret gerekçesi olarak “Kurumumuzda bulunduğu süre içerisinde terör örgütünden ayrıldığına dair bir beyanı bulunmadı” sunuldu.

"SÜREÇ SABOTE EDİLİYOR"

DEM Parti'nin açıklaması şöyle:

"Önceki dönem Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanımız Adnan Selçuk Mızraklı’nın, denetimli serbestliğin uygulanarak tahliye olma talebi, Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu tarafından, “Kurumumuzda bulunduğu süre içerisinde terör örgütünden ayrıldığına dair bir beyanı bulunmadı” denilerek reddedildi.

Selçuk Mızraklı’nın siyasi görüşü bellidir: Barış ve demokrasi için mücadele eden ve yıllarca bunun bedelini rehin tutularak ödeyen bir siyasetçidir. Mızraklı’nın beyanının ne olması gerektiğine bu kurul kesinlikle karar veremez! Keyfi ve hukuksuz bir şekilde verilen bu ret gerekçesini kabul etmiyoruz. İ

deolojik saiklerle hareket eden bu kurul, yetkilerini aşarak siyasi tutsakları keyfi ve intikamcı bir şekilde cezaevinde tutmaya devam etmektedir.

Barış ve Demokratik Toplum Sürecini adeta sabote etmeye çalışan bu kurulun kendisini ve aldığı kararı hukuk ve demokrasi açısından gayri meşru olarak ilan ediyoruz. Selçuk Mızraklı ve tüm siyasi tutsaklar derhal özgürlüklerine kavuşmalıdır."

DAVA SÜRECİ

Diyarbakır’da 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Eş Başkanı olarak seçilen Mızraklı, Demokratik Toplum Kongresi’nde (DTK) yürüttüğü faaliyetler ve itirafçı tanık Hicran Berna Ayverdi'nin beyanları gerekçesiyle aynı yılın 19 Ağustos’unda görevden alınarak, yerine kayyum atandı.

Mızraklı, itirafçı Hicran Berna Ayverdi’nin ifadeleri gerekçesiyle 22 Ekim 2019'da gözaltına alınarak, tutuklandı. Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 9 Mart 2020’de 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Mızraklı'ya verilen ceza Yargıtay tarafından eksik inceleme nedeniyle bozuldu. Yeniden başlanan yargılamada ise, birçok kişi hakkında beyanda bulunan tanık Ümit Akbıyık’ın iddiaları dosyaya eklendi. 29 Kasım 2024’te Mızraklı hakkında yeniden 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, Mızraklı’ya verilen cezayı onadı.