Selçuk'ta yeni yangın: Alevler büyümeden söndürüldü

İzmir'in Selçuk ilçesinde yol kenarındaki otların tutuşması sebebiyle başlayan yangın, 3 su tankerinin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

İzmir'in Selçuk ilçesinde yol kenarında otların tutuşması sonucu yangın çıktı.

Alevler, yoldan geçen araç sürücülerinin yangın söndürme tüpleri ve içme sularıyla ve dünkü yangın nedeniyle bölgede bulunan belediye ait 3 su tankerinin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

İlçeye bağlı Meryemana yakınında Dr. Sabri Yayla Bulvarı üzerinde yol kenarında, saat 11.30 sıralarında otların tutuşması sonucu yangın çıktı.

Dün akşam Selçuk'ta başlayıp komşu ilçe Kuşadası'na kadar ulaşan yangın nedeniyle korkulu anlar yaşayan bölge halkı, alevleri görünce hemen araçlarına yol kenarına çekip, ilk müdahaleyi yaptı.

Çevredekiler araçlarındaki yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahalede bulundu.

Yanlarındaki içme sularını da alevlere dökerek, alevlerin büyümemesi için yoğun mücadele verdi.

Bu sırada dünkü yangın nedeniyle bölgede bulunan belediye ekiplerine ait 3 su tankeri alevlere müdahale ederek daha fazla büyümeden ve ormana sıçramadan 15 dakikada söndürüldü.