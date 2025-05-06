Selçuk Tengioğlu'nun İBB'ye gelerek "İmamoğlu'na suikast yapılacak" dediği ana ilişkin görüntüler ve ihbar tutanağı ortaya çıktı

CHP Lideri Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun 16 Aralık 2024 tarihinde İBB'nin başkanlık binasının bulunduğu Saraçhane'ye giderek "Ekrem İmamoğlu'na suikast yapılacak" dediği ana ait görüntüler ve İSTGÜVEN İstanbul Güvenlik AŞ'ye yaptığı ihbar tutanağı ortaya çıktı.

Tutanakta şu ifadeler yer alıyor:

"Görev yaptığımız İBB Başkanlığı Saraçhane Hizmet binasında ki 16.12.2024 tarihinde ki 08.00/17.00 nöbetimiz esnasında saat 12.30 sıralarında İBB Başkanlığı Saraçhane Hizmet Binasına gelen Selçuk Tengioğlu isimli vatandaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na suikast girişiminde bulunacağı düşüncesi olduğunu söyleyerek bilgi vermek istediğini belirtmiştir.

Emniyet güçlerine haber verilmiştir. Binaya gelen emniyet görevlilerine şahıs ile ilgili bilgi verilmiştir. Emniyet görevlilerince şahsın yapılan GBT kontrollerinde her hangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Şahsın söylemiş olduğu suikast bilgisinin de emniyet güçlerinin araştırmaları sonucunda düşünceden başka bir somut bilgisi olmadığı bilgisi emniyet güçleri tarafından söylenmiştir. Emniyet görevlileri bilgi dahilinde şahıs 15:30 itibariyle bölgeden ayrılmıştır."