Selçuk Tengioğlu'nun sokak röportajı ortaya çıktı: "Derin devlete ihtiyacımız var"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyla kamuoyunun gündemine gelen ve bugün (6 Mayıs Salı) tutuklanan Selçuk Tengioğlu'nun 5 yıl önce verdiği bir sokak röportajı ortaya çıktı.

Röportaj sırasında organize suç örgütü lideri Sedat Peker hayranlığını gizlemeyen Tengioğlu, "Sedat Peker dese ki 'canlı bomba ol', olmazsam şerefsizim" , "Derin devlete ihtiyacımız var" gibi ifadeler kullanıyor.

Tengioğlu'nun kullandığı ifadelerden bazıları şu şekilde:

"Sedar Peker'e diyorlar ki mafyasın. Ya bu adam ülkücü gençlik seviyor bu adamı. Bu adamı kıskandılar. Bu adamın önünü kestiler. Benim gibi bir adama Sedat Peker dese ki git canlı bomba ol, olmazsam şerefsizim. Adam ülkeyi seviyor, bayrağı seviyor.

Biz bu ülkeyi seviyoruz. Ama vatanımıza, bayrağımıza, milletimize devletimize yanlış düşünenleri de Sedat Peker gibi insanlar onların hakkını verir."