Selçuk terminale kavuştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Büyükşehir Belediyesi’nin 50 milyon liralık yatırım bedeliyle yapımını tamamladığı Selçuk Otogarı’nın açılışını yaptı. Selçuk Belediyesi Kadın Zeybek Topluluğu’nun gösterisiyle başlayan törene Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Uzun ve yoğun çalışmalarla inşa edilen, ilçenin önemli bir ihtiyacını gideren otogarın açılışıyla Selçuk’ta tarihi bir gün yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Selçuklulara ev sahipliği için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu mütevazı açılışta sizleri bir arada, kol kola görmek benim için en büyük mutluluk” dedi. Böylesine değerli bir şehrin hizmetinde olmaktan gurur duyduğunu belirten Tugay, “Pek çok proje yapmayı planlıyoruz. Neticede hem Selçuk’umuzun hem diğer ilçelerimizin beklentilerinin bir an önce karşılanması için son dakikamıza kadar çalışmaya devam edeceğiz. Çok inanmış arkadaşlarla beraber yol yürüyoruz. Bu yola baş koymuş, İzmir’e, Türkiye’ye hizmet etmek isteyen bir ekipleyiz. İzmir’in ihtiyacı olan her şey için gücümüzün son damlasına kadar çalışacağız. Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni ve ilçe belediyelerini şöyle tanımlıyorum; çok büyük, güçlü kurumlar. Önümüzdeki 4 buçuk yılda yüzlerce yeni tesisimizin açılışını inşallah birlikte tek yürek yapacağız” ifadelerini kullandı.

Terminal için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek sözlerine başlayan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Bu açılış benim için çok daha farklı şeyler ifade ediyor. Cemil Başkan’ımız seçilir seçilmez Selçuk’a geldi ve bu terminali ziyaret ettik. Burada ilk kazma 2018 yılında vuruldu. Aradan geçen zaman dilimi içinde ülkenin ekonomik şartları ve teknik durumdan dolayı uzun bir inşaat süreci yaşandı. Cemil Başkan buraya gelip ‘Hızlandırın, bitirin, Selçuk artık terminaline kavuşsun’ talimatını verdi. Demek ki bir şeyi kararlı ifade edebilmek, arkasında durmak ve ilçeye inanmak kıymetli bir şeymiş” dedi.

TURİZM CENNETİNE MODERN TERMİNAL

İlçe otogarı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tamamı kendi öz kaynaklarıyla 50 milyon lira yatırımla hayata geçirildi. Büyükşehir Belediyesi’ne ait 10 bin metrekarelik arazide yükselen otogar adeta yaşam alanı gibi planlandı. Yeni tesis Yaklaşık 100 araçlık kapalı ve açık otoparkın yanı sıra ferah bekleme alanları, kafe, büfe, market ve bilet satış ofisi gibi sosyal ve ticaret alanlarını da içinde barındırıyor. Selçuk Kalesi manzarası ile gelen turistleri karşılayacak terminalde 16 minibüs ve 15 otobüs peronu bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu yatırımla Selçuk dışında kentin geneli için de önemli bir fayda sağlamayı amaçlıyor. Özellikle yaz aylarında turist akınına uğrayan ilçede ulaşım sırasında kent içinde görülen ciddi trafik yoğunluğu yükünün terminal sayesinde önemli bir oranda düşmesi hedefleniyor.