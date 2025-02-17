Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı: Dekan yardımcısını vuran kişi intihara teşebbüs etti

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal silahlı saldırıya uğradı.

Olay saat 14.30 sıralarında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal, fakülte içinde aynı bölümden mezun olduğu belirtilen Bestami Serdar E. tarafından tabancayla vuruldu. Bestami Serdar E. daha sonra intihar girişiminde bulundu.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı dekan yardımcısı ve şüpheli, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.