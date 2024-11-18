Selçuk Üniversitesi’nde bir garip işe alım ilanı: 'Mutluluğun formülünü bulmak'

Üniversitelerin yayımladığı kadro ilanlarında adaylardan istenilen ölçütler “adrese teslim atama” tartışmalarını gündeme getirmeye devam ediyor.

Son örnek 15 Kasım’da yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan Selçuk Üniversitesi’nin öğretim üyesi alım ilanında yaşandı.

İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı için alınacak olan profesör için yalnızca “Dünyada mutluluğun formülü konusunda çalışmaları olmak” koşulu arandı.

Söz konusu ilanda adayla ilgili başka özellikler aranmaması ise akla adrese teslim kadro şüphelerini getirdi.

Aynı bölüm için başka üniversitelerde aranan kriterler arasında, “Doçentliğini temel İslam bilimleri (Tefsir) alanında almış olmak” şartı yer alırken bu kadro ilanında böyle bir ayrıntının olmaması ise dikkat çekti.