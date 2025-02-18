Selçuk Üniversitesi’nde Dekan Yardımcısı’na saldırı

Konya’da Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde bir öğrenci, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal’ı tabancayla vurup, intihara kalkıştı. Yaralı Yeşildal ile öğrenci, aynı üniversitesinin tıp fakültesi hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Eğitim Sen Konya Şube Başkanı Özgür Konukcu saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde bugün yaşanan olayı üzülerek öğrendik. Ülkemizde son zamanlarda yaşanan bu tip olayların artmasından kaygı duyuyoruz. Ülkemizde özellikle siyasilerin söylemleri ile gergin bir ortam yaratılmıştır. Bilim yuvası olan üniversitede yaşanan güvenlik açığının olması da ürperticidir. Gerekli önlemleri almayanlar bu olayda sorumludur" dedi.