Selçuk Yöntem'den Tamer Karadağlı'ya gönderme: Yazıklar olsun

Sanatçı Selçuk Yöntem, son dönemde eleştirilere konu olan Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı'ya göndermede bulunan bir paylaşımda bulundu.

Tamer Karadağlı'nın, kurum sanatçılarına yönelik "Çalışmayacaksanız istifa edin, Lale Devri bitti" sözleri tepki çekmişti.

Öte yandan sanatçı Gaye Filiz Alacacı, Karadağlı'nın sözlerine eleştirilerde bulunmuş, bir müfettiş tarafından 3 saat boyunca alıkonulmuş ve telefonuna da el konularak sorguya çekilmişti. Alacacı, Tamer Karadağlı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Tamer Karadağlı'ya yönelik tepkiler sürerken sanatçı Selçuk Yöntem dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yöntem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü; Muhsin Ertuğrul, Cüneyt Gökçer, Ergin Orbey, Turgut Özakman, Raik Alnıaçık, Bozkurt Kuruç, Yücel Erten, Tamer Levent, Lemi Bilgin... Sanatı ve sanatçılarını daha iyiye teşvik eden bir kurum nereden nereye geldi. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.