Selçuk Yöntem’den tutuklanan gençlere destek

Sanatçı Selçuk Yöntem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda kişinin tutuklanması nedeniyle düzenlenen eylemlerde tutuklanan gençlerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Yöntem, sosyal medya hesabından tutuklanan gençlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında, gençlerin demokratik haklarını kullandığına dikkat çeken Yöntem, "Gençleri serbest bırakın" ifadelerini kullandı.

Yöntem'in destek çağrısı şöyle:

"Demokratik haklarını kullanarak taleplerini dile getiren gençleri serbest bırakın! Onları özgürlüklerinden ve eğitim haklarından mahrum bırakmanın kime ne faydası var?"