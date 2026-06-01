SelçukSports adlı sitenin yöneticisi gözaltına alındı

Süper Lig'deki maçları internet sitesi üzerinden kaçak yayınlayan şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ortak çalışması sonucu düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ile yaptığı çalışmada, kullanıcıların belirli bir ücret ve abonelik karşılığında izleyebildiği Süper Lig müsabakalarının bir internet sitesi üzerinden yetkisiz şekilde yayınlandığı tespit edildi.

Ekipler, siteye erişim sağlandığında kullanıcıların yasa dışı bahis sitelerine yönlendirilmesine ve teşvik edilmesine yönelik içeriklere yer verildiğini de belirledi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Açıklamada “Kullanıcıların belirli bir ücret ve abonelik karşılığında izlemesi gereken Süper Ligi maçlarını kaçak yayınla sunduğu ve ‘Selçuksports’ isimli siteden kaçak maç yayını izlemek için giriş yapıldığında yasadışı bahis sitelerine teşvik edici paylaşımlar” tespit edildiği ifade edildi.