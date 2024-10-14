Selçuk’ta JES direnişi

Haber Merkezi

İzmir Efes Selçuk halkı Jeotermal Elektrik Santralı’na (JES) karşı yeniden harekete geçti. Daha önce iki kez iptal edilen projenin yeniden gündeme gelmesi nedeniyle Efes Selçuk Belediyesi ve Selçuk Kent Konseyi Çamlık, Havutçulu ve Gökçealan köylerinde halkın katılımıyla bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Köylerde yapılması planlanan jeotermal kaynak arama için 9 adet sondaj projesinin doğaya, insan sağlığına ve tarımsal ürünlere vereceği zarar anlatıldı. Yurttaşlar “Köyümüzde JES istemiyoruz” dedi.