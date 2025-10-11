Selda Bağcan: Ben de artık Real Madridliyim

Türkiye’nin ve Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, Madrid sokaklarında bisiklet turuna çıkıp Selda Bağcan dinlediği anları Instagram hesabından paylaştı.

Videoda Güler’in, Bağcan tarafından seslendirilen ve içinde “Kaç, kuzulu ceylan; kaç, avcı geldi. Avcılar elinden kaç kuzun kaldı. Zalim avcı düşmüş gelir izine aman aman” gibi sözlerin geçtiği “Kaç Guzulu Ceylan” adlı türküyü dinlediği duyuluyordu.

Bağcan, 19 yaşındaki yıldız futbolcunun bu paylaşımına sessiz kalmadı.

Sevilen sanatçı, kendisini dinleyerek bisiklet sürdüğü anları paylaşan Güler'in videosunu kendi Instagram hesabından yayınlayarak, “Artık ben de Real Madridliyim” dedi.

Arda Güler de bunun üzerine Bağcan’a, “Biz de her zaman sizciyiz” yazdı.