Selda Bağcan'dan kötü haber: Konserlerini iptal etti

75 yaşındaki sanatçı Selda Bağcan, ABD turnesini sağlık sorunları nedeniyle ertelemek zorunda kaldığını açıkladı.

"DOKTORLAR İZİN VERMEDİ"

Tedavi altına alınan sanatçı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hasta yatağından paylaşım yapan Selda Bağcan, doktorların seyahatine izin vermediğini belirterek, "En kısa zamanda görüşmek üzere" dedi.

Selda Bağcan, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar Amerika konserlerime çok istediğim halde gelemiyorum. Çünkü bir virüs kapmışım, geçici bir rahatsızlık. Fakat doktorlar seyahatime izin vermedi. Bu nedenle konserleri hazırlayan Gürkan Us ve sizlerden özür mü dileyeyim bilmiyorum, hastalık bu çünkü. En kısa zamanda görüşmek üzere."