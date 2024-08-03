Selde 6 kişinin öldüğü kaçak bungalov davasında yeni gelişme

Kırklareli'nde geçen yıl meydana gelen sel felaketinde 'Sisli Vadi' bungalov evlerinde tatil yapan 6 kişinin ölümüne ilişkin görülen davada tutuklu sanık tesis sahibi Bülent Bayrak'ın tahliye talebi 4'üncü duruşmada da reddedildi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde geçen yıl meydana gelen selde 6 kişinin hayatını kaybettiği 'Sisli Vadi' davasında tesis sahibinin tahliye talebi reddedildi.

İlçeye bağlı İğneada beldesinde 5 Eylül 2023'te kuvvetli yağış nedeniyle 'Longoz Ormanları'ndaki Sisli Vadi'de turistik bungalov evlerin olduğu bölgede sel meydana geldi. Dere içinde kurulan bungalov evlerde tatil yapan Dr. Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, emekli öğretmen Raile Şimşek, eşi Ahmet Baki Şimşek ile tesis müdürü Ümit Solmaz, sele kapılıp yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, 'Sisli Vadi' adıyla kurulan ve sele kapılan 18 bungalov evin, ruhsata aykırı olarak inşa edildiği ortaya çıktı. Özel İdare tarafından mühürlenen işletme için de yıkım kararı verildi. Ancak yıkım kararına rağmen 'Sisli Vadi' adı altında sosyal medyada tanıtımı yapılan bungalov evlerin, vergi levhasında faaliyet alanı 'karma çiftlik' olarak gösterildiği tespit edildi. 'Bitkisel veya hayvansal üretim konusunda uzmanlaşma olmaksızın üretim' adıyla faaliyet yürüttüğü belirlenen tesislerin tanıtımının, sosyal medya hesaplarından, 'Doğada uyanmak, doğaya uyanmak', 'Oksijeni bol, stresi az' ifadeleriyle yapıldığı saptandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturmada, tesis sahibi Bülent Bayrak hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan gözaltı kararı verildi. Keşan'da yakalanan Bayrak ile tesis yöneticileri Sevcan Ulutürk ile Cenan Aydın, tutuklandı. Ulutürk ile Aydın, daha sonra avukatlarının itirazı üzerine tahliye edildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya ilişkin hazırladığı iddianame, Kırklareli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, tutuklu Bayrak ile Büşra Gökgöz, Cenan Aydın ve Sevcan Ulutürk hakkında, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmaya sebep olma' suçundan 3 yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

YIKIM KARARINA RAĞMEN İNŞAATLAR RUHSATSIZ YAPILDI

Sanıkların yargılandığı Kırklareli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin olay yerinde bilirkişi heyeti ile keşif yapılmasına karar vermesinin ardından bölgede 28 Haziran'da oluşturulan heyet keşif yaptı. Bilirkişi heyetindeki İstanbul Teknik Üniversitesi'nden inşaat mühendisi-mimar Doç. Dr. İsmail Dabanlı, meteoroloji mühendisi Doç. Dr. Elçin Tan, inşaat mühendisi Dr. öğretim üyesi H. Emre Alçiçek ve jeoloji mühendisi Dr. Orhan Yavuz'un hazırladığı rapor mahkemeye sunuldu. Olay yerinin krokileri ve fotoğraflarının da yer aldığı 21 sayfalık raporda, tutuklu sanık Bülent Bayrak, tutuksuz yargılanan Cenan Aydın, Büşra Gökgöz, İl Özel İdaresi ve DSİ, 'asli kusurlu' bulundu. Sevcan Ulutürk ise 'kusursuz' bulundu.

Raporda, yapılar için Kırklareli Valiliği'nin Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurusunda bakanlığın olumsuz görüş verdiği ve imar plan sürecinin sona erdiği belirtilerek bütün ruhsatsız yapılar hakkında yıkım kararı verildiği kaydedildi. Yıkım kararına rağmen inşaatların ruhsatsız olarak yapıldığı, turizm amaçlı yapıların inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izni belgesine ulaşılamadığı kaydedildi.

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Kırklareli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen önceki duruşmada, Gizem Solmaz'ın avukatı Şahin Gökbulut, Kırklareli Adliyesi personelinin Sisli Vadi'de piknik yaptığına dair basında haber ve fotoğrafların yer aldığını ve davanın görüldüğü 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hüseyin Gedik'in de piknik yapanlar arasında fotoğrafının bulunduğunu söyleyerek, "Haber ve habere konu olan fotoğraf incelendiğinde, adliye personellerinin suça konu tesiste etkinlik düzenlediği görülmesi üzerine sayın mahkeme başkanı hakim Hüseyin Gedik'i reddetme zorunluluğu hasıl olmuş, buna ilişkin gerekçeli dilekçeler de daha önce dava dosyasına sunulmuştur" dedi.

Dün görülen 4'üncü duruşmaya tutuklu sanık Bülent Bayrak, ölenlerin aileleri ve avukatlar katıldı. Geçen duruşma reddi hakim talebinin gönderildiği 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi reddettiği belirtildi. Tutuklu sanık Bülent Bayrak,11 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, tahliyemi talebinde bulundu. Savcı mütalaasında ise sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanma talebine ilişkin kararı ise mahkeme heyetine bıraktığını belirtti.

Duruşmaya verilen 1 saat aranın ardından tekrar devam edildi. Mahkeme başkanı, sanık Bülent Bayrak'ın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz yargılanan sanıklar Büşra Gökgöz ve Cenan Aydın, Sevcan Ulutürk'ün ise tutuklanma talebinin reddine ve adli kontrol şartının devamına görüntü ve dijital materyallerin incelenmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na, Jandarma Olay Yeri Kriminal Daire Başkanlığı'na müzekkere yazılmasına karar verdi. Duruşma 4 Eylül 2024 tarihine ertelendi.