Selde hayatını kaybedenlerin yakınlarından çağrı: Bizi yalnız bırakmayın

İğneada'da geçen sene meydana gelen sel felaketinde 'Sisli Vadi' bungalov evlerinde tatil yapan 6 kişinin ölmesiyle ile ilgili bölgede yapılacak olan keşfe hayatını kaybedenlerin yakınları çağrı yaptı.

HABER MERKEZİ

Kırklareli Demirköy’de İğneada beldesinde 5 Eylül 2023'te meydana gelen selde Sisli Vadi bungalov evlerinde tatil yapan 6 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin süren davada mahkeme, alanda keşif yapılmasına karar verdi.

Sanık Bülent Bayrak ve avukatlarının, 6 kişinin ölümüne tesisin üst kısmında bulunan ve İller Bankası tarafından inşa edildiği söylenen bentin sebep olduğunu öne sürerek keşif talebinde bulunmasının üzerine mahkeme, bilirkişi raporuna rağmen 28 Haziran’da yeniden keşif yapılmasına karar verdi.

Hayatını kaybedenlerin yakınları, bungalov tesisinin kaçak bir şekilde dere yatağına yapıldığının bilirkişi raporuyla sabit olduğunu hatırlatarak keşif kararına tepki gösterdi.

Sisli Vadi’de kızı ve damadını kaybeden Safiye Yaşa yaptığı açıklamada keşfin yapılacağı gün için kamuoyu oluşturma çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu karar biz müteveffa yakınlarının ve kamuoyunun zekâsıyla dalga geçer gibi alınan bir karardır. Yine bir senaryo kurdular. Bizler müteveffa yakınları olarak değerli vekillerimizden, sivil toplum örgütlerinden, tüm kamuoyundan mahkeme öncesi ve TBMM’de bize ses olduğunuz gibi tekrar keşifte de bize ses olmanızı rica ediyoruz. 5 Eylül’de 6 canımızı balçıklar ve çamurlar içerisinde ararken yanımızda olduğunuz ve tüm Türkiye’ye ve dünyaya feryatlarımızı, haykırışlarımızı duyurduğunuz gibi 28 Haziran’da da tekrar sesimizi duyurmanızı rica ediyoruz. Sadece gerçek adalet istiyoruz, 28 Haziran’da bizi yalnız bırakmayın."