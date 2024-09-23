Selde kaybolan kişi ölü bulundu

Haber Merkezi

Aşırı hava olaylarının ardından artan sağanak kentlerde sele sebep oluyor. Urfa’da Karaköprü ilçesinde etkili olan sağanak yağış, istinat duvarlarının yıkılmasına neden oldu. Bazı evler sular altında kaldı. Urfa ve çevre illerde sarı kodlu uyarı verildi.

Diyarbakır'da da etkili olan kuvvetli fırtına, sağanak ve dolu yağışı sebebiyle caddeler sular altında kaldı. Trabzon Sürmene'de etkili olan sağanaktan sonra kaybolan işitme engelli 65 yaşındaki Ali Kemal Demir'i arama çalışmaları dün de devam etti. Demir’in günün ilerleyen saatlerinde cansız bedeni bulundu.

Trabzon’un Arsin ilçesinde de yağışların ardından meydana gelen heyelanda toprak ve odun parçalarının altında kalan Ayşenur Kaba, ağabeyi tarafından kurtarılarak dün hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kaba, “Ben orada ölümü hissettim. Çok korktum. Evim de sular altında kaldı” dedi. Elazığ ve Hakkari'de de yağışlar nedeniyle kentlerde ulaşım aksadı, caddeler sular altında kaldı.