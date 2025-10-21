Selden zarar gören Ortacalı üreticiye destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağışların hemen ardından bölgede hasar tespit çalışması yaparak üreticilerin ihtiyaçlarını belirledi. Özellikle seralarında ürün kaybı yaşayan çiftçilere gübre desteği verilerek bitkilerin yeniden toparlanması ve üretimin kısa sürede devam etmesi hedeflendi.

Karaburun Mahallesi sakini Güllü Sarı, selin ardından serasında ciddi zarar oluştuğunu belirterek, “Domateslerim tamamen zarar gördü. 5 dönümlük arazimdeki ağaçlarım da etkilendi. Bu destek bizim için çok önemliydi” dedi.

Ekşiliyurt Mahalle Muhtarı Meral Uysal, sağlanan desteğin üreticiler için moral kaynağı olduğunu vurgulayarak: “Yağışlar sırasında belediyemiz anında müdahale etti, suların tahliyesine destek verdi. Bugün verilen gübre desteği üreticimiz için adeta bir can suyu oldu” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde görevli Ziraat Mühendisi Turgut Karagöz, Ortaca’da bir sel felaketi yaşandığını Başkan Aras’ın talimatı ile ilk günden itibaren zarar tespit çalışmalarını başlattıklarını belirtti. Turgut Karagöz, “Sel felaketi sonrası üreticilerimizin yanında olmak için çalışmaları başlattık. Yaklaşık 110 dekarlık alanın selden zarar gördüğünü tespit ettik. Bitkinin stres ve hastalık faktörü var. Bunları ortadan kaldırmak için elimizde bitki besleme ürünü vardı. Bunların dağıtımını yapmak ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek için buradayız. Buradaki amacımız bitkinin stres faktörünü ortadan kaldırmak, hastalık dayanımlarını arttırmak üçüncüsü de vatandaşın da hemen üzerindeki meyveyi almasını sağlamak” diye konuştu.

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan da, bölgedeki afet sürecinde Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman olduğu gibi üreticilerin yanında olduğunu belirterek, “Ortaca’mız geçen hafta bir afet yaşadı. Karaburun ve Ekşiliyurt mahallelerimizde su baskınları meydana geldi. Ahmet Başkanımız her zaman olduğu gibi bugün de yanımızda oldu. Çiftçilerimize gerekli gübre ve ilaç desteği sağlandı. Büyükşehir’le birlikte seralarımızda yaşanan su baskınlarına yönelik kalıcı bir proje de hazırlıyoruz” dedi.

“ÜRETİCİMİZİ YALNIZ BIRAKMADIK, DAYANIŞMAYLA YARALARIMIZI SARIYORUZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, afet sonrası tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için hızla harekete geçtiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Ortaca’da yaşanan sel felaketinin ardından üreticilerimizin yanında olduk. İlk andan itibaren ekiplerimizi sahaya yönlendirip zarar tespiti yaptık. Şimdi de bitkilerin yeniden güçlenmesi ve üretimin devamı için gübre desteği sağlıyoruz. Bizim için tarımsal üretim yalnızca ekonomik değil, toplumsal dayanışmanın da temeli. Muğla’nın bereketli topraklarında üreticimizin emeğini korumak için çalışmaya devam edeceğiz.”