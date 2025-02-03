Selefini düşüren anayasa maddesine başvuracak

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Fransa’da Başbakan François Bayrou hükümeti, 2025 bütçe tasarısını mecliste oylamaya sunmadan geçireceğini duyurdu. Hükümet, önceki Michel Barnier yönetiminin devrilmesine yol açan, bazı tasarıları mecliste oylanmadan geçirme yetkisi veren Anayasa maddesinin, 2025 bütçesi için de uygulanması için başvuracağını açıkladı.

Bayrou, Fransız gazetesi La Tribune Dimanche’a verdiği röportajda “Bizim gibi bir ülke bütçesiz kalamaz. Tek araç, hükümetin sorumluluğunu yerine getirmesidir. Pazartesi bu yapılacak” ifadelerini kullanarak bugün Ulusal Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen 2025 bütçesi için Anayasa’nın verdiği yetkiyi devreye sokacaklarını belirtti.

2025 bütçesi Bayrou’nun selefi, merkez sağcı eski Başbakan Barnier hükümetinin 4 Aralık’ta düşmesine neden olmuştu. Hükümet ve muhalefet, bütçe konusunda anlaşamayınca sol ittifak ve aşırı sağcı vekiller, hükümete karşı verilen gensoru önergesini desteklemişti.