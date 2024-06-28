Selek 6’ncı kez yargılanıyor

Sosyolog Selek, defalarca beraat etmesine rağmen 1998 yılındaki patlamaya ilişkin yeniden yargılanacak. Selek’in babası Alp Selek “Suçu Pınar’ın üstüne yıkmak istiyorlar” diye konuştu.

Bilge Su YILDIRIM

Sosyolog Pınar Selek’in 1998’de gerçekleşen Mısır Çarşısı patlamasına ilişkin yargılandığı dava İstanbul 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yeniden başlayacak. Selek, daha önce 4 kez beraat ettiği, 1 kez de ceza aldığı davada 6’ncı kez yargılanacak.

Selek, 1998’de Mısır Çarşısı’nda 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin ise yaralandığı patlamadan sorumlu tutularak 26 yıldır yargılanıyor. Çeyrek asrı aşkındır süren yargılama sürecinde Selek 4 kez beraat ederken bir kez de hakkında verilen müebbet hapis cezası kararı bozuldu.

DAVADA NELER YAŞANDI

Hakkında ilk dava, “örgüt üyeliği” iddiasıyla açılan Selek, Emniyet raporlarında da patlamada herhangi bir bomba bulgusuna rastlanmadığı belirtilse de Abdülmecit Öztürk adlı bir kişinin verdiği ifadesi nedeniyle patlamadan yargılanmaya başladı.

8 Haziran 2006’da İstanbul 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk hakkında Mısır Çarşısı patlamasına ilişkin “ceza verilmesine gerektirir kesin ve inandırıcı delilin elde edilemediğine” dair ilk beraat kararını açıkladı.

Bu karar Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi tarafından 17 Nisan 2007 tarihinde “hüküm kurulmadığı” gerekçesiyle usulden bozuldu. Yeniden yapılan yargılama sonucunda, 23 Mayıs 2008’de İstanbul 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi, eski kararını tekrar ederek yeniden beraat kararı verdi.

10 Mart 2009’da Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi, beraat kararını esastan bozdu.

9 Şubat 2011’de İstanbul 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi, vermiş olduğu beraat kararında ısrar etti, Savcılık temyiz etti, dava bir kez daha Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gitti.

24 Ocak 2013’te İstanbul 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Pınar Selek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 11 Haziran 2014’te Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi müebbet hapis cezasını bozdu. 19 Aralık 2024’te İstanbul 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi Mısır Çarşısı patlamasına ilişkin ‘üzerlerine atılı suçu işlediğine dair mahkûmiyetine yetecek ölçüde kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden’ tekrar beraat kararı verdi. Selek böylece dördüncü kez beraat etmiş oldu.

21 Haziran 2022’de İstanbul 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin vermiş olduğu beraat kararını esastan bozdu.

PINAR SUÇSUZDU

Pınar Selek’in babası Avukat Alp Selek, duruşma öncesi yaptığı açıklamada kızının suçsuzluğunun bir kez daha altını çizdi. BirGün’e konuşan Baba Selek, kızının gerçekleştirdiği sosyolojik araştırma gerekçe gösterilerek suçun Pınar Selek’e yıkılmaya çalışıldığını kaydetti. Selek şunları söyledi: “Pınar’ın suçu yoktu, üstüne yıkmak isteyenler davaya birtakım sahte belgeler soktu. Yargıtay o sahte belgelere dayanarak bu kararı bozdu.”