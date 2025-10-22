Selek hakkında tutuklama kararı yine kaldırılmadı

Haber Merkezi

Mısır Çarşısı davasında yargılanan sosyolog ve yazar Pınar Selek’in 27 yıldır süren davası bir kez daha görüldü. Mahkeme, dört kez beraat etmesine rağmen Selek hakkındaki tutuklama kararının kaldırılması talebini reddetti. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada, avukatların, müvekkillerinin ifadesinin yurtdışından istinabe yoluyla alınması yönündeki başvurusu da kabul edilmedi.

Bir önceki duruşmada, mahkemenin Selek için talep ettiği Kırmızı Bültenin, Interpol tarafından uygun bulunmadığına ilişkin resmî yazı dosyaya girmişti. Buna rağmen mahkeme, tutuklama kararının devamına ve Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden SİDAS Sözleşmesi uyarınca istinabe evraklarının beklenmesine hükmetti. Duruşma, 2 Nisan’a ertelendi.