Selek hakkında tutukluluğa devam kararı

Haber Merkezi

Sosyolog Pınar Selek’in 1998’de gerçekleşen Mısır Çarşısı patlamasına ilişkin yargılandığı dava, İstanbul 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Selek, daha önce 4 kez beraat ettiği, 1 kez de ceza aldığı davada 6’ncı kez yargılandı. Duruşmada mahkeme heyeti Selek'in, tutuklanması yönündeki kararın devamına karar verdi.

Selek'in avukatı Bahri Belen İçişleri Bakanlığı’nın mahkemeye gönderdiği, Selek'in PKK/KCK etkinliğine katıldığına dair yazıda sözü geçen etkinliğin 11 Nisan’da Fransa Kültür Bakanlığı’na bağlı ve Fransız üniversiteleri tarafından düzenlenen bir etkinlik olduğunu kaydetti. Mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Şubat 2025'e erteledi.

Pınar Selek’in babası Avukat Alp Selek şunları söyledi: “Pınar’ın suçu yoktu, üstüne yıkmak isteyenler davaya birtakım sahte belgeler soktu. Yargıtay o sahte belgelere dayanarak bu kararı bozdu.”