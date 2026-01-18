Selen Görgüzel'den uyuşturucu soruşturması hakkında yeni açıklama

İstanbul'da, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Selen Görgüzel açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Görgüzel, "Avukatımın ve basın danışmanımın yapmış olduğu kamuoyu duyurularına rağmen; son günlerde şahsımla ilgili basında yer alan, hiçbir gerçeğe dayanmayan ve haysiyet kırıcı haberler nedeniyle bizzat açıklama yapma zarureti doğmuştur" dedi.

Görgüzel, şunları söyledi: "Hakkımda yürütülen soruşturma kapsamında ifademe başvurulmasının yegane sebebi; konakladığım otelin müşterileri için tahsis etmiş olduğu bir ulaşım imkanı olduğu düşüncesiyle bindiğim ve bu sebeple sosyal medyada fotoğraflar dahi paylaştığım uçak yolculuğudur. Uyuşturucu ve fuhuş gibi adımın birlikte anılmasından dahi hicap duyduğum böylesi ağır suçlarla şahsımın en ufak bir ilişkisi bulunmamaktadır."

"Savcılık makamına verdiğim ifadenin basına kasti olarak yanlış yansıtılması ve adımın ısrarla bu çirkin ithamlarla yan yana getirilmeye çalışılması, şahsıma yönelik planlı bir itibar suikastıdır" diyen Görgüzel, "Onurumu ve kişilik haklarımı hedef alan, asılsız haberlerle kamuoyunu yanıltan tüm kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli tüm hukuki ve cezai işlemlerin derhal başlatılacağını kamuoyuna saygılarımla bildiririm" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Selen Görgüzel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Selen Görgüzel, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.