Selena Gomez'den Trump’ın göçmen karşıtı politikalarına tepki: Ağladığı anları paylaştı

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmenlere yönelik sınır politikalarını açıklamasının ardından tepki göstererek ağladığı görüntüleri paylaştı.

Gomez açıklamasında, “Bu olanlara inanmak çok zor. Tüm halkım tehdit altında, elimden bir şey gelmemesi beni kahrediyor” ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİ DENEYECEĞİM"

Meksika asıllı bir aileden gelen Selena Gomez, alınan bu kararların ardından sosyal medyada paylaştığı videoda gözyaşlarıyla şunları söyledi: “Bu olanlar beni derinden etkiliyor. Tüm halkım saldırıya uğruyor. Çok üzgünüm ve ne yapacağımı bilmiyorum. Ancak bir şeyler yapacağım ve her şeyi deneyeceğime söz veriyorum.”

KISA SÜRE SONRA SİLDİ

Gomez, hayranlarının tepkisi üzerine kısa süre sonra videoyu sildi.

Gomez, "Görünüşe göre insanlara karşı empati göstermek doğru değil" açıklaması yaptı.

TRUMP'IN KARARLARI

Trump yönetimi, ABD-Meksika sınırındaki göçmen geçişini önlemek için yeni bir dizi karar alacağını açıklamıştı.

Bu kararlar arasında göçmenlerin başvuru sürecinde kullanılan "CBP One" uygulamasının kaldırılması, sınır güvenliğini artırmak için 1500 asker gönderilmesi ve doğuştan vatandaşlık hakkının kaldırılması gibi radikal tedbirler yer alıyor.