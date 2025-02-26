Selendi’de kar yağışı

Manisa’nın Selendi ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Selendi’de bir haftadan bu yana mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. İlçenin yüksek kesimleri kar yağışıyla birlikte beyaza bürünürken, kent merkezinde ise karla karışık yağmur etkili oldu. Uzun bir aradan sonra kar ile tanışan Selendililer, aileleriyle birlikte kentin yüksek kesimlerine giderek, karın keyfini çıkardı.