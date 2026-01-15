Selendi’ye sosyal belediyecilik yatırımı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi ilçesinde Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek Büfesi’ni yurttaşların hizmetine sundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Selendi, gönlü güzel, kalbi güzel insanların memleketi” dedi. Üreticilere sıvı gübre dağıtımı ile güne başladıklarını söyleyen Dutlulu, çiftçiye destek vermeyi kendilerine öncelik olarak gördüklerini söyledi. Başkan Dutlulu, “Sıvı gübre dağıtımı yaptık. Önce o töreni gerçekleştirdik. Çiftçimizin yanında olmak istedik. Don felaketi yaşanmıştı, bununla ilgili sıkıntılar vardı. Çiftçimize bir nebze de olsa destek olmak istedik” ifadelerini kullandı.

Sosyal belediyeciliğin önemine değinen Dutlulu, “Sosyal belediyecilik anlayışımızın birincisi sosyal yardımlar. Sosyal belediyecilik anlayışımızın temeli insanlara destek olmak. Kimsenin yatağa aç girmesini istemeyiz. Çocuklara destek olmak. Sadece geçen eğitim yılında 15 bin çocuğumuza eğitim desteği verdik. Bu yıl ilk kez 5 bin öğrencimize ayda 2 bin TL burs vermeye başladık” dedi.

Kent Lokantalarının önemine değinen Dutlulu, şunları söyledi: “Kent Lokantaları zamanında çok küçümsendi. Bu hizmet iki belediye başkanı sayesinde hayata geçti. Biri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, diğeri de rahmetli Ferdi Zeyrek. Bugün Manisa’da 14’üncü Kent Lokantamızı açıyoruz. Ferdi Başkanımızı rahmetle anıyorum. Ekrem Başkanımızın da en kısa sürede aramıza dönmesini diliyorum.”

“50 TL’YE SICAK YEMEK BÜYÜK BİR HİZMET”

Kent Lokantalarının ekonomik koşullar karşısındaki önemini vurgulayan Dutlulu, “Bu iki belediye başkanı sayesinde insanlar 50 TL’ye doyabiliyor. Bugün 50 liraya pide bile alınamıyor. Bu çok önemli bir hizmet. Önce eleştirenler oldu ama şimdi iktidar partisinden belediyeler de bu hizmeti yapmaya başladı. Bu hizmetlerin yaygınlaşması çok kıymetli” dedi.

Üreticiye verilen desteğin süreceğini belirten Dutlulu, “İkinci önemli konumuz çiftçiye ve üreticiye destek. Pandemi döneminde çiftçinin ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Bu ülke üretemezse geleceği olmaz. Biz Tarım Bakanlığı değiliz ama çiftçimizin yanında olmaya, desteğimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeni bir uygulamayı da duyuran Dutlulu, Manisa Şehir Kartı projesini anlattı. Dutlulu şöyle konuştu; “Kent Lokantası açarken esnafa zarar vermek gibi bir niyetimiz yok. Dün ihalesini yaptık, Manisa Şehir Kartı’nı yakında tanıtacağız. Bu kartla lokantalar ve odalarla anlaşacağız. Anlaşmalı her lokanta, vatandaşımız için bir kent lokantası olacak. Öğrenciler, emekliler, asgari ücretliler ve durumu iyi olmayan vatandaşlarımız indirimli şekilde yemek yiyebilecek.”

Konuşmasının sonunda Selendi’de yapılan hizmetlere değinen Dutlulu, “Burada Halk Mandıra, Halk Ekmek ve Kent Lokantası var. Halk Mandıra, Ferdi Başkanımızın hizmetiydi. Süt, et, yoğurt ve birçok ürünü piyasanın altında fiyatlarla vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Aynı zamanda kooperatifleri de destekliyoruz. Kent Lokantamız, Halk Ekmek büfemiz ve Halk Mandıramız Selendi’mize hayırlı olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve protokol üyeleri tarafından Kent Lokantası, Halk Ekmek Büfesi ve Halk Mandıra’nın açılış kurdelesi kesildi. Dutlulu, Kent Lokantası’nda yemekleri kendi elleriyle doldurarak vatandaşlara ikram etti, Selendililerle sohbet etti. Ardından Halk Ekmek Büfesi ve Halk Mandıra’da incelemelerde bulunan Dutlulu, satış noktalarında yurttaşlara ürün sunarak hizmetlerin işleyişine ilişkin bilgi aldı.