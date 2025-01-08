Selim İleri kimdir? Yazar Selim İleri'nin hayatı, kariyeri ve eserleri

Selim İleri kimdir? | Bir süredir sağlık sorunları yaşayan yazar Selim İleri bugün kaldırıldığı hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti. Selim İleri'nin aramızdan ayrılmasının ardından sevenleri ve yaşamını merak edenler tarafından yazar Selim İleri'nin hayatı, kariyeri ve eserleri araştırması yapılıyor. Peki, Selim İleri kimdir? İşte, yazar Selim İleri'nin hayatı, kariyeri ve eserleri!

SELİM İLERİ KİMDİR?

Selim İleri, 30 Nisan 1949 tarihinde İstanbul’da doğmuş, Türk edebiyatının önemli yazarlarından biridir. Roman, öykü, deneme ve tiyatro gibi çeşitli türlerde eserler vermiştir. Edebiyat kariyerine 1972 yılında yayımladığı “Cumartesi Yalnızlığı” adlı öykü kitabıyla başlamış ve bu eseriyle dikkatleri üzerine çekmiştir.

SELİM İLERİ'NİN HAYATI VE KARİYERİ

Selim İleri, ortaöğrenimini İstanbul Alman Lisesi’nde tamamlamış, ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydolmuş, ancak üniversite eğitimini yarıda bırakmıştır. Çocukluğundan itibaren edebiyata ilgi duyan İleri, yazarlık kariyerine genç yaşta başlamış ve kısa sürede kendine has bir üslup geliştirmiştir. Selim İleri 75 yaşında yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle aramızdan ayrılmıştır.

SELİM İLERİ'NİN EDEBİ HAYATI

Selim İleri’nin eserleri genellikle bireysel ve toplumsal temaları işler. Özellikle İstanbul’un değişen yüzü, geçmişe özlem ve insana dair duygusal derinlik, yazılarında sıkça işlediği konular arasında yer alır. Yazar, Türk edebiyatında modernizmi ve melankoliyi bir araya getiren bir isim olarak tanınır. Klasik Türk edebiyatı ve Batı edebiyatından etkilenmiştir.

ESERLERİ VE ÖDÜLLERİ

Selim İleri edebi hayatı boyunca toplamda yirmi beş roman, on bir öykü ve yirmi dokuz deneme, beş anı, üç tiyatro oyunu, yirmi senaryo yayınladı. Yazar İleri gerçekleştirdiği çalışmalarla bugüne dek sekiz ulusal ödüle layık görüldü.

Selim İleri'nin eserleri ve ödülleri şu şekilde:

ÖYKÜLERİ

Cumartesi Yalnızlığı (1968, Adam)

Pastırma Yazı (1971, Bilgi)

Dostlukların Son Günü (1975, Bilgi)

Bir Denizin Eteklerinde (1980, Altın)

Dostlukların Son Günü (1975, Bilgi) (1978 Sait Faik Hikâye Ödülü)

İlk Gençlik Çağına Öyküler I-II-III (Derleyen) (1980, Kültür Bakanlığı)

Eski Defterlerde Solmuş Çiçekler… (1982, Adam)

Son Yaz Akşamı (1983, Altın)

Kötülük, (1992, Remzi)

Fotoğrafı Sana Gönderiyorum (2006, Doğan)

Yağmur Akşamları (2011, Everest)

ROMANLARI

Destan Gönüller (1973, Hürriyet)

Her Gece Bodrum (1976, Bilgi) (1977 TDK Roman Ödülü)

Ölüm İlişkileri (1979, Bilgi)

Cehennem Kraliçesi (1980, Altın)

Bir Akşam Alacası (1980, Altın)

Yaşarken ve Ölürken (1981, Altın)

Ölünceye Kadar Seninim (1983, Altın)

Yalancı Şafak (1984, Altın)

Saz Caz Düğün Varyete (1984, Altın)

Hayal ve Istırap (1986, Altın)

Kafes (1987, Özgür Yayın)

Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın (1991, Can)

Kırık Deniz Kabukları (1993, Can)

Gramafon Hala Çalıyor (1995, YKY)

Cemil Şevket Bey – Aynalı Dolaba İki El Revoler (1997, Oğlak)

Ada, Her Yalnızlık Gibi (1999, Oğlak)

Solmaz Hanım, Kimsesiz Okurlar İçin (2000, Oğlak)

Bu Yaz, Ayrılığın İlk Yazı Olacak (2001, Doğan)

Yarın Yapayalnız (2004, Doğan)

İstanbul Lâle İle Sümbül (2007, Doğan)

Hepsi Alev (2007, Doğan)

Daha Dün (2008, Doğan)

Bu Yalan Tango (2010, Everest)

Mel’un – Bir Us Yarılması (2013, Everest)

Sona Ermek (2017, Everest)

DENEMELERİ

Çağdaşlık Sorunu (1978, Günebakan)

Aşk-ı Memnu ya da Uzun Bir Kışın Siyah Günleri (1981, Yazko)

Düşünce Duyarlık (1982, Adam)

Kamelyasız Kadınlar (1983, Yazko)

İstanbul Yalnızlığı (1989, İstanbul Kütüphanesi)

Peride Celal’e Armağan (1996, Oğlak)

Perisi Kaçmış Yazılar (1996, İyi Şeyler)

Sepya Mürekkebiyle Yazıldı (1997, Oğlak)

Kurtuluş Savaşı ve Edebiyatımız (1998, Oğlak)

İstanbul Yıldızlar Altında (1999, Oğlak)

Kırık İnceliklerin Şairi – Behçet Necatigil (1999, Kaf)

Ay Hala Güzel (1999, Kaf)

Biten (İki) Yüzyıl (2000, Oğlak)

Evimizin Tek Istakozu (2000, Oğlak)

İstanbul Seni Unutmadım (2001, Oğlak)

Oburcuğun Edebiyat Kitabı (2002, Doğan)

Rüyamdaki Sofralar (2003, Doğan)

Uzak, Hep Uzak (2003, Doğan)

İstanbul’un Sandık Odası (2004, Doğan)

Kar Yağıyor Hayatıma (2005, Doğan)

Cengiz Tacer – Denizden Yana, Çölden Yana (2005, Milli Reassürans)

İstanbul Hatıralar Kolonyası (2006, Doğan)

İstanbul’un Tramvayları Dan Dan (2008, Doğan)

İstanbul İlk Romanımda Leylak (2009, Everest)

Oburcuk Mutfakta (2010, Everest)

Yaşadığım İstanbul (2012, Everest)

İstanbul Mayısta Bir Akşamdı (2014, Everest)

Edebiyatımızın Sevdiğim Romanlar Kılavuzu (2015, Everest)

İstanbul Bu Gece Yine Sensiz (2016, Everest)

HATIRA

Annem İçin (1983, Ada)

Hatırlıyorum (1984, Altın)

Seni Çok Özledim (1986, Özgür Yayın)

O Yakamoz Söner (1987, Ada)

Anılar; Issız ve Yağmurlu (2002, Doğan)

ŞİİR:

Ay Işığı (1986, Özgür Yay.)

SÖYLEŞİ

Atilla İlhan, Nam-ı Diğer Kaptan (2002, İş Bankası)

Şimdi Seni Konuşuyorduk (2007, Doğan)

O Aşk Dinmedi (Ayşe Sarısayın ile) (2017, Everest)

TİYATRO

Cahide – Ölüm ve Elmas (1995, YKY)

Allahasmarladık Cumhuriyet (1997)

Ölü Bir Kelebek – Toplu Oyunlar (1998, Oğlak)

SENARYO

2007 – Kilit (Sinema Filmi)

1999 – Kerem (TV Filmi)

1994 – Bir Aşk Uğruna (TV Dizisi)

1992 – Yedikuleli Mihriban (TV Dizisi)

1992 – Her Gece Bodrum (Sinema Filmi)

1990 – Yalancı Şafak (TV Dizisi)

1990 – Bir Yalnız Melek (Sinema Filmi)

1989 – Hiçbir Gece (Sinema Filmi)

1987 – Afife Jale (Sinema Filmi)

1982 – Seni Kalbime Gömdüm (Sinema Filmi)

1982 – Göl (Sinema Filmi)

1981 – Kırık Bir Aşk Hikayesi (Sinema Filmi), diyaloglarını yazdı

1978 – Seninle Son Defa (Sinema Filmi)

1975 – Çapkın Hırsız (Sinema Filmi)

1974 – Askerin Dönüşü (Sinema Filmi)

1973 – Cennetin Kapısı (Sinema Filmi)

1973 – Bir Demet Menekşe (Sinema Filmi)

1972 – Yaralı Kurt (Sinema Filmi)

1972 – Kadın Yapar (Sinema Filmi)

1972 – Günahsızlar (Sinema Filmi)

Oynadığı Filmler

1990 – Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu (Sinema Filmi) 1990, Yazar

1991 – Şen Dullar (TV Dizisi)

Yönettiği Filmle

1989 – Hiçbir Gece (Sinema Filmi)

1992 – Yedikuleli Mihriban (TV Dizisi)

ÖDÜLLER