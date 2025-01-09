Selim İleri'nin cenaze programı belli oldu

Yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, 75 yaşında hayatını kaybetti.

İleri için 10 Ocak Cuma günü saat 10.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek.

İleri'nin cenazesi, öğle vakti Vaniköy Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Sahrayıcedit Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

SELİM İLERİ KİMDİR?

Selim İleri, 1970'lerden itibaren roman, öykü, şiir, deneme, tiyatro, anı, inceleme gibi edebiyatın farklı türlerinde eserler ortaya koydu.

Edebiyat eserleri dışında 20'nin üzerinde senaryo yazan İleri, Yeni Ufuklar, Yeni Dergi, Papirüs, Varlık, Türk Dili, Politika, Dünya, Milliyet, Milliyet Sanat, Gösteri ve Cumhuriyet'in aralarında olduğu birçok gazete ve dergide inceleme, eleştiri yazılarıyla yer aldı.

Köşe yazarlığı da yapan İleri, yazı dizileri hazırladı. Radyo ve televizyonlarda kültür sanat programları sundu.