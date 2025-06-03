Selim İmamoğlu, doğum gününde cezaevindeki babasına mektup yazdı

2.5 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, babasının doğum günü için mektup yazdı.

Mektubuna, "Bugün, sabahın erken saatlerinde sevgili anneciğimin ve kardeşlerimin gözü önünde seni evimizden alıkoyarak tutsak etmelerinin 77. günündeyiz” sözleriyle başlayan Selim İmamoğlu, “Özlem dolu duygularımın ardında ise, kalbimin en derinlerine kadar işlemiş ve hiç şüphe etmeden emin olduğum bir duygum daha var: Seninle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ailesinin verdiği adalet mücadelesine de vurgu yapan Seşim İmamoğlu, “Ben, bu hayatta iyiliği, doğruluğu ve dürüstlüğü kendi temel ilkeleri haline getirmiş bir babanın evladıyım” dedi.

“Ben inanıyorum ki, tez zamanda tüm bu olumsuzlukları geride bırakacağız ve yeniden herkesin sokaklarda gülümseyerek, güven içinde dolaştığı, huzurlu günlere kavuşacağız" diyen İmamoğlu, mektubu “Yolun sonundaki aydınlık, gözlerimi kamaştırdı bile" sözleriyle tamamladı.

Selim İmamoğlu'nun babasına yazdığı mektup şöyle: