Selim İmamoğlu'na bilimsel sunum için yurt dışı çıkış izni verilmedi

İBB Davası’nda sanık olarak yargılanan, Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, Alman Fizik Derneği tarafından bilimsel bir sunum yapmak üzere davet edildi. İmamoğlu’nun davet kapsamındaki yurt dışına çıkış talebi mahkeme tarafından reddedildi.

halktv.com.tr'de yer alan habere göre, Alman Fizik Derneği tarafından düzenlenen ‘DPG Yoğun Madde Bilimi Bahar Toplantısı’nda sunum yapmak için başvuran 30’u aşkın ülkeden çok sayıda araştırmacı aday arasında İmamoğlu da bulunuyor.

İmamoğlu, ‘Katalitik Substrat ve Grafen Filmlerin Stokiyometrik Olmayan Silikon Oksit Nanoparçacıkların Büyümesi ve Fiziksel Özellikleri Üzerindeki Etkisi’ başlıklı çalışmasını sunmak üzere 8-13 Mart tarihleri arasında Dresden Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek toplantıda poster sunumu yapmak üzere resmi olarak davet edildi.

Fizik mühendisliği alanında en prestijli bilimsel organizasyonlardan biri olan bu toplantıda İTÜ’yü temsil yeterliliğine ulaşan tek çalışma İmamoğlu’na ait.

İmamoğlu, İTÜ’yü temsil edip Türkiye’nin akademik görünürlülüğüne katkı koyacağı bu bilimsel etkinliğe katılabilmek için avukatları aracılığıyla İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.

MAHKEME REDDETTİ

Başvuruda, 9 Mart’ta duruşmaya katıldıktan sonra yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması halinde Almanya’daki bilimsel toplantıya katılmak istediğini bildirdi.

Bu talebin uygun görülmemesi halinde yasağın yalnızca 9-15 Mart arasında geçici şekilde yurt dışına çıkış izni verilmesini istedi. Bu da mümkün değilse teminat yatırmak suretiyle yasağın kaldırılmasını talep etti.

Dilekçede, “Toplantıya katılamaması halinde İmamoğlu yönünden yüksek lisans süreci ve doktora başvuruları; İTÜ ve araştırma grubu yönünden ise uluslararası akademik temsil ve iş birliği imkanları bakımından telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğacaktır” denildi.

Mahkeme 16 Şubat’ta talebi reddetti.

AVUKATLARI KARARA İTİRAZ ETTİ

İmamoğlu’nun avukatları karara itiraz etti.

Dilekçede, “Bu toplantının sıradan bir akademik etkinlik olmadığı, İmamoğlu’nun yüksek lisans tezinin uluslararası bilimsel denetime açılması, hakemli kabul sürecinden geçmiş çalışmasının sunulması, doktora başvuruları bakımından akademik görünürlük kazanması ve uluslararası araştırma ağlarıyla temas kurması açısından belirleyici bir aşama” olduğu ifade edildi. “İTÜ tarafından bu yıl sunulacak tek çalışma olduğu bir yıllık sistematik araştırma sürecinin çıktısını oluşturduğu” belirtildi.

“Katılımın gerçekleşmemesi halinde bu bilimsel emeğin uluslararası platformda paylaşılmasının mümkün olmayacağı” ifade edildi.

Dilekçede şöyle denildi:

“Bu yalnızca bireysel bir kayıp değildir. Çalışmanın uluslararası platformda sunulamaması, üniversite ve araştırma grubunun bilimsel üretiminin küresel akademik dolaşıma girmesini engelleyecek, ülkemizin bilimsel görünürlüğü bakımından da kayıp yaratacaktır.”

İtirazı reddedilen İmamoğlu, Alman Fizik Derneği’nin Dresden Teknik Üniversitesi’ndeki bilimsel toplantısında sunum yapamayacak.

SELİM İMAMOĞLU'NUN YARGILANMASI

9 Mart’ta ilk duruşması görülecek olan İBB Davası’nın sanıklarından biri de Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu.

Babası, dedesi ve dayısıyla aynı davada sanık olan Mehmet Selim İmamoğlu, suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerini aklamaktan yargılanacak.

Banka hesabına tedbir konan Mehmet Selim İmamoğlu’nun yurt dışına çıkış yasağı bulunuyor.

İmamoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Fizik Mühendisliği bölümünde yüksek lisansa devam ediyor.