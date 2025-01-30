Selim Köse Apartmanı davası başlıyor: 43 ölüm var tek tutuklu yok

HABER MERKEZİ

Hatay’ın Antakya ilçesinde 6 Şubat depremlerinde 14’ü çocuk 43 kişinin yaşamını yitirdiği Selim Köse Apartmanı davası yarın başlıyor.

Hatay’da görülecek duruşmaya katılacak olan Manisa Barosu üyesi avukatlar, Manisa Adliyesi önünde açıklama yaptı. Açıklamayı okuyan avukat Seda Mutaf, “23 daireli apartman bir yuva değil, 43 kişiye mezar oldu. Türkiye’de bir ‘cezasızlık’ gerçeği var. 6 Şubat deprem davalarında birçok sanık tutuksuz yargılanırken, sorumlu olan bazı firari sanıklar hala aranıyor” dedi.

TUTUKSUZ SANIKLAR İŞİNE DEVAM EDİYOR

Selim Köse Apartmanı’nın çevresindeki birçok binanın ağır hasarlı da olsa ayakta kalarak, can kaybına yol açmadığını gördük” diyen Mutaf, sözlerini şöyle sürdürdü: “6 yıllık apartmanın statik raporlarına ve projelerine, evraklar kayıp olduğu için ulaşamadık. Bu süreçte gördük ki tutuklu olmayan sanıklar işlerine devam etmişlerdir. Geçen 2 yılda dosyada tutuklu yargılanan hiçbir sanık bulunmaması hukuksuzluğun ve adaletsizliğin örneğidir. Sorumluların korunduğu bir yargılama süreci adalet duygusunu zedelemekte ve kamu vicdanını yaralamaktadır. Hukukun gereği sağlanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Herkesi bu sürecin takipçisi olmaya, hukuksuzluklara karşı ses yükseltmeye çağırıyoruz.”