Selin Angun cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı: Katil saatlerce restoran önünde beklemiş

İzmir'in Urla ilçesinde şef olarak çalıştığı restoranın önünde Ramazan Görgülü tarafından öldürülen Selin Angun cinayetiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Görgülü'nün, cinayetten önce saatlerce restoranın önünde beklediği, daha önce de 33 yaşındaki Angun'u mermiyle tehdit ettiği öğrenildi. Selin Angun'un babası Güven Angun, kızının katilden uzaklaştırma kararı aldırdığını ancak tehditlerin sürdüğünü belirtti.

Olay 11 Eylül Perşembe gecesi saat 23.30 sıralarında, Urla ilçesi Yeni Mahalle Dere Sokak'taki Michelin yıldızlı restoranda meydana geldi. 34 yaşındaki Ramazan Görgülü, restoranda şef olarak çalışan ve eski kız arkadaşı olduğu belirtilen Selin Angun'a yanında getirdiği silahla ateş etti.

Selin ile birlikte yanındaki 23 yaşındaki Ülkünur Angun ve 27 yaşındaki Direnç Topçu yaralandı. Selin Angun kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, 2 yaralı ise tedavi altına alındı.

Polis olayın ardından kaçan Görgülü'yü saklandığı evde aynı silahla intihar etmiş halde buldu.

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, fail Ramazan Görgülü'nün saatlerce mekanın önünde Selin Angun'un molaya çıkmasını beklediği ortaya çıktı. Görgülü'nün arkadaşlarıyla birlikte molaya çıkan Selin'e uzaktan ateş ettiği anlaşıldı. Ayrıca Görgülü'nün olaydan önce de Angun'u ölümle tehdit ettiği öğrenildi.