"Selin Ciğerci, evlat edindi" iddiası

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiği iddiası yalanlandı.

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları, Selin Ciğerci'nin evlat edindiği iddiası hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Ciğerci'nin evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvurusunun olmadığı ve iddianın gerçek dışı olduğu ifade edildi.

Ayrıca, resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, söz konusu olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çocuğun soybağını değiştirmek, 18 yaşından küçük bireylerin insan ticareti ve bir kısım suçlar iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ve soruşturmanın halen devam ettiği belirtildi.