Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya yurt dışına çıkış yasağı getirildi

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski futbolcu Gökhan Çıra'nın hakkında açılan kara para soruşturmasında yurt dışı yasağı kararı getirildiği öğrenildi.

2023 yılında başlatılan soruşturmada vergi denetim raporu ortaya çıkarken Selin Ciğerci'nin 4 şirketi ve bireysel hesabında 5.6 milyarlık kaynağı bilinmeyen işlem tespit edildi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; soruşturmada yeni ortaya çıkan vergi denetim raporunda 2021-2023 yılları arasında Selin Ciğerci'nin 4 kozmetik şirketi hesabında kaynağı bilinmeyen 3 milyar liraya yakın girdi-çıktı tespit edildi.

Selin Ciğerci'nin bireysel hesabında ise 2.6 milyar liralık işlem hacmi belirlendi.

Savcılık kararıyla Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ve şirket müdürü olan bir kişi hakkında yurt dışı yasağı getirildi.

İddiaya göre Ciğerci, satış gelirlerini yüksek gösteriyordu. Bu sayede yüksek karlılık oranı elde ediyordu.

Rapora göre, piyasanın en büyük kozmetik firmalarının kar oranı yüzde 4 iken, Selin Ciğerci’nin piyasadaki kar oranı yüzde 50’ye yakındı.

Ancak bu gelirin kaynağı henüz tespit edilemedi.

9 ŞÜPHELİ DAHA VAR

Soruşturmada sadece Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra değil, aile üyelerinin de yer aldığı 9 şüpheli daha var. Savcılığın talebi üzerine, Ciğerci, Çıra ve şirketlerin fiilen müdürlüğünü yapan bir şüpheli hakkında yurtdışına çıkış yasağı kararı verildi.