Selin Sayek Böke'den ön seçim çağrısı: "Çağrımız tüm milletimize gelin, seçin, tarihe geçin"

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, yarın yapılacak ön seçim için çağrıda bulunarak, "Türkiye'nin tüm illeri ve tüm ilçelerinde 5 bin 960 üye sandığı, 5 bin 960 da dayanışma sandığı yani toplamda 11 bin 920 sandık kuruluyor. Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız Ekrem İmamoğlu'na ve halkın iradesine hep birlikte sahip çıkacağız. Çağrımız tüm milletimize gelin, seçin, tarihe geçin" dedi.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere yarın yapılacak ön seçim için çağrıda bulundu. Böke, şunları söyledi:

"Yarın 23 Mart 2025. Halkın iradesini hedef alan 19 Mart darbesine karşı yarın demokrasi için, memleket için, adalet için cumhurbaşkanlığı ön seçim adayımız Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmak için, milli irademize sahip çıkmak için üyelerimiz ve tüm yurttaşlarımızla birlikte Türkiye'nin dört bir tarafında ön seçim sandıklarında buluşuyoruz. 19 Mart darbesinin haberini aldığımız an Sayın Genel Başkanımız bu darbeye karşı milli iradeyi savunmak için İstanbul Saraçhane'ye hareket etti. O günden beri Genel Başkanımız ve yol arkadaşlarımızla bir araya gelen milyonlar demokrasiyi ve adaleti Saraçhane'den aralıksız savunmaya devam ediyorlar. Bir yandan da bu darbeye karşı ilk andan itibaren Ankara'da 23 Mart'ta toplumun tümünün göstereceği iradeyi büyütmek için genel merkezimizi bir an boyunca boş bırakmaksızın, ışıklarını bir dakika bile söndürmeksizin 24 saat boyunca gece gündüz çalıştık. Çünkü Türkiye'de 81 il ve 973 ilçeden demokrasi talebinin yükselen sesini duyuyoruz. Bu sesin yarın tüm Türkiye'de sandıklarda yankılanması için aralıksız çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz.

"ÇAĞRIMIZ TÜM MİLLETİMİZE GELİN, SEÇİN, TARİHE GEÇİN"

Hazırlıklarımız tamam. Genel merkezimizin koordine ettiği il ve ilçe örgütlerimizin büyük hassasiyetle yürüttüğü bu çalışmalar kusursuz şekilde devam ediyor. Türkiye'nin tüm illeri ve tüm ilçelerinde 5 bin 960 üye sandığı, 5 bin 960 da dayanışma sandığı yani toplamda 11 bin 920 sandık kuruluyor. Yurttaşlarımızın bu sandıkların yerini öğrenebilecekleri de bir web sayfası hazırladık, onsecim.chp.org.tr adresinden oy kullanabileceğiniz sandığı bulabilirsiniz. Üyelerimiz iletişim bilgilerini girerek, üye olmayan yurttaşlarımız ise ikametgahlarına bağlı olmaksızın kendilerine en yakın olan sandığı bulabilirler. Ve kimlik ibraz etmek zorunda olmaksızın üye olmayanlar oy kullanabilirler. Özellikle belirtmek isterim ki tüm il ve ilçe başkanlıklarımızda baba ocağında ülkemizin dört bir tarafında da oylarınızı kullanabilirsiniz. Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız Ekrem İmamoğlu'na ve halkın iradesine hep birlikte sahip çıkacağız. Türkiye'de demokrasiyi, hukuku, adaleti hep birlikte kurup yaşatacağız. Çağrımız tüm milletimize gelin, seçin, tarihe geçin.''