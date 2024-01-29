Selin Sümbültepe'den Hatay'a ağıt: Akantüs

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde ailesini kaybeden Selin Sümbültepe, "Akantüs / Hatay'a Ağıt" isimli şarkısını dinleyicilerle buluşturdu.

"Akantüs / Hatay'a Ağıt" isimli şarkı, Sümbültepe’nin memleketine ithafen yazdığı bir ağıt.

Şarkı, adını doğum, ölüm ve yaşam döngüsünü sembolize eden Akantüs bitkisinden alıyor. Bu bitki birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentin tarihi evlerinin kapılarında, pencerelerinde, sütunlarında ve mimarisinde yaşıyordu. Büyük bir kısmı yıkıldı.

Şarkı, her satırında yaşanan felaketin açtığı derin yarayı betimliyor.

Halkın ağzından duyduğumuz ‘Ma rıhna, nehna hon! ‘, ‘Gitmedik, burdayız .’ anlamına geliyor.

Şarkı aynı zamanda Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın 6 şubat’ta yayınlanacak olan ‘Umut’ adlı belgeselinde yer aldı.

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