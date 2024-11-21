Selma Ateş'e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt, elektronik kelepçeliyken Ankara'da 2 cinayet işledi!
Sinan Ateş Davası’nda abla Selma Ateş'e yönelik saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt'un, Ankara’da iki cinayet işlediği ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz, Bozkurt'un, ayrılmak üzere olduğu eşini evde, eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi tekel büfesinde bıçaklayıp öldürdüğünü yazdı. Ayağındaki elektronik kelepçeyi atan Bozkurt'un arandığı kaydedildi.
Sinan Ateş'ın ablası Selma Ateş'e yönelik saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt, Ankara'da iki cinayet işledi.
Bozkurt, önce eşini bıçakla daha sonra ise eşinin sevgilisi olduğu düşündüğü kişiyi bir tekel bayide öldürdü.
Ev hapsinde bulunan Bozkurt'un elektronik kelepçeyi kırarak cinayetleri işlediği öğrenildi.
Halk TV yayınına bağlanan gazeteci İsmail Saymaz, cinayete ilişkin detayları anlattı.
Bozkurt'un Ülkü Ocakları'na yakın olduğu iddiasını hatırlatan Saymaz, "Ancak buna dari kesin bir bilgi elimizde yok" dedi.
Saymaz, Sevrt Bozkurt'un polis tarafından arandığı bilgisini paylaştı.
"SERVET BOZKURT ARANIYOR"
Sosyal medya platformu X üzerinden bir de paylaşım yapan Saymaz, şunları aktardı:
"Sinan Ateş Davası’nda abla Selma’ya saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt, Ankara’da iki cinayet işledi. Bozkurt, ayrılmak üzere olduğu eşini evde, eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi tekel büfesinde bıçaklayıp öldürdü. Ayağındaki elektronik kelepçeyi atan Bozkurt, aranıyor."