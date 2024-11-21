Selma Ateş'e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt, elektronik kelepçeliyken Ankara'da 2 cinayet işledi!

Sinan Ateş'ın ablası Selma Ateş'e yönelik saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt, Ankara'da iki cinayet işledi.

Bozkurt, önce eşini bıçakla daha sonra ise eşinin sevgilisi olduğu düşündüğü kişiyi bir tekel bayide öldürdü.

Ev hapsinde bulunan Bozkurt'un elektronik kelepçeyi kırarak cinayetleri işlediği öğrenildi.

Halk TV yayınına bağlanan gazeteci İsmail Saymaz, cinayete ilişkin detayları anlattı.

Bozkurt'un Ülkü Ocakları'na yakın olduğu iddiasını hatırlatan Saymaz, "Ancak buna dari kesin bir bilgi elimizde yok" dedi.

Saymaz, Sevrt Bozkurt'un polis tarafından arandığı bilgisini paylaştı.

"SERVET BOZKURT ARANIYOR"

Sosyal medya platformu X üzerinden bir de paylaşım yapan Saymaz, şunları aktardı: