Selma Ateş: Karakola beni takip edenleri değil başkalarını getirdiler

Bursa'da dün takip edildiği şikayetiyle karakola giden Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş, "Teşhis için getirilen kişiler beni takip eden kişiler değildi. Ben ülkü ocaklarından şüpheleniyorum" dedi. Söz konusu olayla ilgili açıklama yapan Bursa Valiliği ise, Ateş’i takip edenlerin Ülkü Ocakları ile bağlantılı olmadığı belirtildi.

Ankara'da 30 Aralık 2022'de öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Bursa'da yaşayan kardeşi Selma Ateş, kendisini takip eden grupla ilgili olarak karakola getirilen şüphelileri tanımadığını söyledi.

Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre, kendisini takip eden kişilerin değil farklı kişilerin teşhis için karakola getirtildiğini belirten Ateş, "Ben bizi takip edenlerin Ülkü Ocakları’ndan olduğunu düşünüyorum. Benim yerimde olsanız siz kimden şüphelenirdiniz? Ülkü Ocaklı gençlerin kim olduğunu yürüyüşünden tanırsınız. Giyimi, bıyığı, yüzü hep birbirine benzer. Gördüğünüzde bu Ülkü Ocaklı dersiniz" dedi.

Selma Ateş, dün kendisini iki aracın takip ettiğini belirterek karakola gitmişti. Ateş, karakolda kamera kayıtlarından kendisine gösterilen kişileri teşhis etmişti. Gazete Duvar'a konuşan eski Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Cahit Özdemir, Selma Ateş'i takip edenlerden iki kişinin Bursa Ülkü Ocakları başkan yardımcıları olduğunu ileri sürmüştü.

"NET TEŞHİS YAPAMADIK"

Selma Ateş bu iddiaya ilişkin yaptığı açıklamada şüpheli kişilerin Bursa Ülkü Ocakları üyesi olduğu bilgisini kendisinin dile getirmediğini belirterek şunları söyledi:

"Elimizde net bilgi yok. O yüzden net teşhis yapamadık. Ben Ülkü Ocakları’ndakileri net bilemiyorum. Kanıtsız konuşmak istemem. Bizi kim takip eder? Bir araba var ve o arabadan inen şahıslarla bizim karakolda gördüklerimiz aynı değil. Husumetimizin kimlerle olduğu çok açık. Dün akşam teşhis için karakola getirilenleri tanımıyorum. Belediye çalışanlarıymış. Benim gördüğüm çocuklar onlar değildi. Benim gördüğüm 170 santimetre boyunda mavi gömlekliydi ama karakola gelen 150 santimetre boyundaydı. Emniyet müdürüne en ince ayrıntısına kadar anlattım. Bana benim gördüğümü gösterseler direkt ‘bu’ derim. Böyle olunca net kanıt olmuyor. Karakolda ifade veren şahıslar da bizi hiç görmediklerini söylemişler. Can güvenliğimiz yok."

Selma Ateş, neden ülkü ocakları üyelerinden şüphelendiğini ise şu şekilde anlattı: "Ben bizi takip edenlerin Ülkü Ocakları’ndan olduğunu düşünüyorum. Benim yerimde olsanız siz kimden şüphelenirdiniz? Ülkü Ocaklı gençlerin kim olduğunu yürüyüşünden tanırsınız. Giyimi, bıyığı, yüzü hep birbirine benzer. Gördüğünüzde bu Ülkü Ocaklı dersiniz. Biz de görünce böyle dedik."

BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise Selma Ateş’i takip edenlerin Ülkü Ocakları ile bağlantılı olmadığı belirtildi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"12.06.2024 günü bazı basın yayın organlarında 'Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'i takip edenler Ülkü Ocakları il başkan yardımcıları çıktı' ve benzeri haberlere istinaden açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Selma Ateş Kazanç'ın 12.06.2024 günü Bursa Başaran Mahallesi'nde bulunan annesinin ikametinden çıkarak, Yıldırım İlçesinde bulunan belediyeye ait 'Hünkar Köşkü' isimli sosyal tesise arkadaşları ile gittiği ve burada takip edildiği yönünde Yıldırım İlçesi, Teleferik Polis Merkezi Amirliğine giderek müracaatta bulunması üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalarda belediyeye ait olan sosyal tesiste bulunan 4 şahıs tespit edilmiş, şahısların ifadesine başvurulmuş, bahse konu 3 şahsın belediye çalışanı olduğu, yemek yeme amacı ile sosyal tesise gittiği, diğer şahsın ise sosyal tesisin yanında bulunan Hünkar Köşkü Müzesinde görevli rehber olduğu, ülkü ocakları ile bağlantısının olmadığı, müşteki Selma Ateş Kazancı'yı takip etmedikleri yapılan kamera çalışmalarından ve tahkikattan anlaşılmıştır. Tahkikat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir."