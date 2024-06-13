Selma Ateş’i takip edenler Bursa Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcıları çıktı

Uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'i iki ayrı araçla takip eden kişilerden 2'sinin Bursa Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcıları olduğu ortaya çıktı. Selma Ateş can güvenliği nedeniyle koruma talebinde bulunacak.

Ankara'da 30 Aralık 2022 günü düzenlenen suikastla öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'in dün iki ayrı araçla takip edilmesi nedeniyle yaptığı şikayete ilişkin gelişmeler sürüyor.

Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre, karakola giden Selma Ateş'i 10 kişinin takip ettiği ve şüpheliler arasında Bursa Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcısı 2 kişinin de olduğu öğrenildi.

Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin gözaltına alınması bekleniyor.

"KORUMA TALEBİNDE BULUNACAK"

Eski Bursa Ülkü Ocakları Başkanı ve Sinan Ateş’in arkadaşı Cahit Özdemir, Selma Ateş ile birlikte Bursa Asayiş Birimi’ne gitti. Özdemir’in verdiği bilgiye göre Sinan Ateş’in kardeşi Selma Ateş, kendisini takip edenleri karakolda kendisine gösterilen kamera kayıtlarından teşhis etti.

Ateş’i takip eden yaklaşık 10 kişi arasında Bursa Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcısı 2 kişi de bulunuyor. İki ayrı araçla takip edildiğini fark eden Selma Ateş can güvenliği nedeniyle koruma talebinde bulunacak.

Selma Ateş ayrıca ifadesinde şüphelilerin kendisinin bulunduğu karakola götürülmesini de talep etti.

"AİLEYİ SUSTURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Cahit Özdemir “Karakolda şikayetçi olduk. Sabahtan beri evin önünde bekleyen bir araba vardı. Şahısların henüz ifadesini göremedik. Ancak biz teşhis ettikten sonra gözaltına alınmalarını bekliyoruz. Aileyi susturmaya çalışıyorlar, ben öyle düşünüyorum. Ayşe Ateş daha dün Cumhurbaşkanı ile görüştü. Anlayamadık, 3 milyonluk şehirde bu takibin tesadüf olduğunu düşünmüyoruz. Şimdi koruma talep etmeye gidiyoruz” diye konuştu.

AYŞE ATEŞ'TEN SEMİH YALÇIN'A TEPKİ

Konuyla ilgili Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ise şu açıklamayı yaptı:

"Ey Semih Yalçın! Daha bu akşam bardağını yudumlarken göbeğini kaşıyarak yazdığın açıklamada “Bize iftira atıyorlar. Tiyatro. Senaryo. Yalan. İftira diyordun. Bak, şimdi ne oldu. Bursa Ülkü Ocakları mensupları, Selma Ateş Abla’yı takip ederken yakayı ele verdi. Senin mum yatsıya kadar bile dayanamadı. Yatsı vaktini bilmiyorsan eğer ‘Google’da arat."