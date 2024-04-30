Selman Öğüt’ün adı, rektörü olduğu Esenyurt Üniversitesi’nin sitesinden çıkartıldı

“Pelikan” grubunun önde gelenlerinden olduğu iddia edilen ve Kasım 2023’de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Selman Öğüt’ün adı üniversitenin sitesinden çıkartıldı. Sitede rektör sayfası açılınca Rektör Yardımcısı’nın ismi ve fotoğrafı çıkıyor.

30 Kasım 2023'te Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Selman Öğüt’ün adı üniversitenin web sitesinde çıkartıldı.

Esenyurt Üniversitesi’nin sitesinde rektör bölümüne tıklayan kullanıcılar Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ebru Nergiz’in fotoğraf ve bilgileri çıkıyor.

Üniversite’nin sitesinde rektörün mesajının olduğu “Rektörden” başlıklı bölümde yer alan mesajda da, herhangi bir isim ve fotoğraf bulunmuyor.

Söz konusu değişikliğe ilişkin Esenyurt Üniversitesi’nden ve Selman Öğüt’ten şu ana dek herhangi bir açıklama yapılmadı.

PELİKAN İDDİALARIYLA GÜNDEMDEYDİ

Doçentliği döneminde Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkan Yardımcısı olan Selman Öğüt, 2020 yılında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden alınmasının ardından Medipol Üniversitesi'ndeki görevinden uzaklaştırıldı.

2013 yılı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Anasaya Uzlaşma Komisyonu'nda uzman olarak görev yapan Selman Öğüt, televizyonda katıldığı programlarla ve "Pelikan Grubu" içinde yer aldığı iddialarıyla da gündeme gelmişti.