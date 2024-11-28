Selvi: Abdullah Öcalan’ın mesajlarını doğru aktarabilecek isimler tercih edilebilir

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, DEM Parti'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesinin sağlanacağını yazdı.

Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın, Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunduğunu anımsatarak, "DEM’lilerin Öcalan’la görüşmesi sağlanacak. Ancak DEM’in Eşgenel Başkanları mı gidecek, yoksa DEM içinden başka isimler mi tercih edilecek?" ifadelerini kullandı.

"Çünkü DEM’in Eşgenel Başkanları çözüm karşıtı. Kandil’le birlikte hareket ediyorlar" iddiasında bulunan Selvi, şunları söyledi: "Önemli olan Öcalan’la görüşme değil, önemli olan Öcalan’ın mesajlarının doğru aktarılması. Çünkü bu bir turistik seyahat değil. Ömer Öcalan 2 saat görüştü. Biz bir cümleyi biliyoruz. Kandil, Öcalan’ın mesajlarını değerlendirmeye dahi değer bulmadı."

Selvi, "O nedenle DEM içinden çözümü destekleyen ve Öcalan’ın mesajlarını doğru aktarabilecek deneyimli isimler tercih edilebilir" iddiasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında DEM Parti heyeti ile Abdullah Öcalan'ın vakit kaybetmeden görüşmesi gerektiğini ve "İmralı ve DEM Parti arasındaki temas derhal sağlanmalı" demişti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları, İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu.

DEM Parti'nin Öcalan'ı ziyaret etmek için yaptığı başvurunun Adalet Bakanlığı tarafından kabul edildiği iddia edilmişti. DEM Parti, Adalet Bakanlığı'na yapılan başvuruya ilişkin henüz resmi bir bildirim ve geri dönüş gerçekleştirilmedini açıklamıştı.